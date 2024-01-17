Україна зробила офіційний запит на них ще у грудні: в Австралії вимагають відати списані вертольоти

Союз українських організацій Австралії (AFUO) закликає австралійський уряд відправити списані, але технічно справні бойові гелікоптери Taipan в Україну, замість того, щоб витрачати мільйони на їхнє захоронення на полігоні.

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«Сили оборони Австралії заявили, що їм більше не потрібні ці вертольоти. Але замість того, щоб задовольнити офіційний запит України, уряд вирішив розбити їх на частини, здати на металобрухт і закопати в землю, — заявив співголова AFUO Стефан Романів, повідомляє сайт Союзу українських організацій Австралії. — Це рішення не викликає сумнівів: 45 гелікоптерів Taipan більш ніж удвічі перевищили б кількість гелікоптерів, які Україна отримала з початку війни. Їх можна було б доставити в Україну з меншими витратами, ніж знищувати і ховати. А при вартості в $ 920 мільйонів доларів це подвоїло б розмір підтримки України з боку Австралії на сьогоднішній день. Де тут мінус?»

За його словами Taipan могли б змінити правила гри для України, допомогти посилити протиповітряну оборону та захистити країну і народ від варварського і жорстокого вторгнення росії.

«Прем'єр-міністр заявив, що він підтримує Україну, але пакети підтримки стають все меншими і рідшими. Майже через два роки після початку повномасштабного вторгнення росії Австралія ризикує просто стояти осторонь, замість того, щоб відстоювати те, що є правильним», — додав він.

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Додамо, що міністерство оборони Австралії зняло з озброєння армії вертольоти MRH-90 Taipan у вересні 2023 року. Причиною стало те, що під час навчань з використанням цих гелікоптерів загинули чотири військовослужбовці. Як повідомляє ABC News, Україна зробила офіційний запит на ці вертольоти 19 грудня минулого року.

Раніше «ФАКТи» повідомляли, що генеральний секретар НАТО сказав: «Допомога Україні — це інвестиція в нашу власну безпеку».

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