Окупанти «Оніксами» вдарили по Одеській області

Після нічної масованої дронової атаки по Одещині, ворог перед світанком завдав ракетного удару по області. По про це повідомили в Силах оборони півдня.

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Росіяни били «Оніксами» по Одеському та Білгород-Дністровському районах.

«Одночасно з відволікаючим маневруванням тактичної авіації над акваторією Чорного моря, окупанти підступно вдарили „Оніксами“ по Одеському і Білгород-Дністровському районах», — йдеться у повідомленні.

Ракети поцілили по сільськогосподарських площах та агропідприємству. Зруйновано порожнє приміщення для утримання худоби та заготівлі сіна.

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Ані тварини, ані люди не постраждали.

Сьогодні росіяни також обстріляли Херсон з лівого берега Дніпра. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще одна поранена. Війська рф кілька разів атакували Дніпровський район міста. Після влучань виникла щонайменше одна пожежа, повідомив керівник МВА Мрочко.

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Нагадаємо, в результаті обстрілу Харкова ракетами С-300 пошкоджено 19 житлових будинків, 17 городян мають поранення, 14 з них у лікарні, одна у важкому стані.

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