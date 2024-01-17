Постраждав через «годинник Термінатора»: Арнольда Шварценегера затримали в аеропорту

Голлівудського актора Арнольда Шварценеггера затримали в аеропорту Мюнхена і поки тримають у поліцейській дільниці після того, як він прилетів із Лос-Анджелеса.

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Про це пише Bild.

За даними видання, актор намагався потрапити на Всесвітній кліматичний саміт в австрійському Кіцбюелі, а при митному огляді у актора виявили екземпляр розкішного годинника швейцарського люксового бренду зі 150-річною історією Audemars Piguet.

Годинник «Термінатора» справді унікальний — він виготовлений на замовлення спеціально для актора. Усього компанія виробляє на рік близько 45 тис. годин, річний обсяг продажів оцінюється приблизно € 2,5 млрд.

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В ході допиту, судячи з фото, Шварценеггер тримається спокійно. Але, за словами представника митного управління Мюнхена, вже починає нервувати, оскільки, як і раніше, невідомо, чи зможе він їхати далі з годинником.

Актор в аеропорту з митниками

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«Ми розслідуємо справу Арнольда Шварценеггера щодо ухилення від сплати податків. Йому слід було зареєструвати годинник, бо це імпорт», — пояснив представник митної служби.

Актор стверджує, що хотів продати їх на аукціоні.

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Audemars Piguet — швейцарська компанія-виробник годинників класу «люкс». Їхня вартість варіюється від десятків до сотень тисяч євро.

До речі, в 2003 році майстрами компанії у співпраці зі Шварценеггером була розроблена модель наручного годинника, яка була вперше показана на його зап'ясті у фільмі «Термінатор 3: Повстання машин».

Нагадаємо, наприкінці минулого року у Франції затримали відомого письменника за звинуваченням у зґвалтуванні.



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