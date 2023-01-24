5 березня минулого року було повідомлено про вбивство в Києві банкіра Дениса Кірєєва. У ЗМІ поширилася інформація про те, що ліквідували його співробітники СБУ при затриманні як зрадника, що затесався в українську переговорну групу, створену після масованого вторгнення рашистів для перемовин з росіянами. Та вже за кілька годин у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України назвали Кірєєва одним з трьох своїх співробітників, що загинули в перші дні війни, захищаючи Україну.

Основним завданням банкіра було затягнути процес переговорів, щоб виграти час

Того ж вечора Олексій Арестович, попри заяву ГУР, розповідав на каналі Марка Фейгіна, що Кірєєв вихопив зброю в есбеушника, влаштував стрілянину й тому був убитий. А кілька днів тому Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента, назвав це наслідком поганої координації між ГУР та СБУ: «Він мав стосунки з ГУР, а його вбивство пов'язане з тим, що не було координації між силовими структурами. До нього були певні претензії, але це не пов'язано з роботою делегації. І він не був російським агентом». Дениса Кірєєва поховали на Байковому кладовищі неподалік від могил Анатолія Зленка, Левка Лукʼяненка та інших відомих українців. Володимир Зеленський посмертно нагородив його орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Майже рік з того часу так і лишалося невідомим, що ж робив у переговорній групі банкір і що ж трапилося насправді. Але дещо про Кірєєва розповів його керівник, начальник ГУР Кирило Буданов.

Володимир Зеленський посмертно нагородив Дениса Кірєєва орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (фото з сайту The Wall Street Journal)

«Я, як керівник спецслужби, впевнений, що людина, яка була нашим співробітником, не була шпигуном. Я пана Кірєєва особисто знаю з 2009 року. Він проходив усі перевірки, зокрема й на детекторі брехні. Він досить багато років співпрацював з усіма колишніми керівниками нашої структури. На одному з таких заходів, коли я ще був молодим офіцером, вперше в житті я його й побачив», — розповів Буданов в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Начальник ГУР Кирило Буданов розповів, що особисто знав пана Кірєєва з 2009 року (фото: Manu Brabo for THE WALL STREET JOURNAL)

За словами очільника ГУР, Кірєєв був штатним «закритим» (тобто — секретним) співробітником розвідки та мав зв’язки з «багатьма людьми взагалі по всьому світу». На переговори у білорусь його відправив Буданов, оскільки Кірєєв особисто знав двох із російських перемовників. Основним завданням банкіра було затягнути процес переговорів, щоб виграти час.

У день загибелі Кірєєв повинен був вирушати до білорусі, але його запросили до Служби безпеки України. Поїхав він туди прямо з кабінету Буданова у супроводі й своєї охорони, і двох офіцерів внутрішньої безпеки ГУР, щоб після зустрічі прямувати на вокзал. Та по дорозі був затриманий бійцями «Альфи» та співробітниками контррозвідки СБУ. Оскільки розслідування його вбивства веде ДБР, його Буданов не коментує. Але констатує: «Кірєєв був убитий в автівці СБУ. Цей факт зафіксовано, це є в матеріалах розслідування. Те, що його вбили в цій автівці співробітники, — це факт. Фактами є: людину, яка їхала на запрошення СБУ в будівлю СБУ, за 200 метрів, не доїжджаючи будівлі, перехоплюють, відвозять трошки далі, ніж в цю будівлю, а труп викидають на вулицю. Ось факти. Все». Голова СБУ (на той час) Іван Баканов пояснити, що ж сталося, Буданову (за словами останнього) не зміг.

На думку очільника ГУР, убивство Дениса Кірєєва було не вимушеним, як повідомлялося спочатку, при затриманні (оскільки він добровільно сів в автівку СБУ), а навмисною стратою, щоб українська сторона не грала в затягування процесу на переговорах для надання змоги ЗСУ виграти час для «певних дій по відсічі ворогу». Як каже Буданов, все організували люди «з української сторони», які «не дуже хотіли, щоб Україна перемогла».

ДБР, що веде розслідування, поки що не розкриває його результатів, повідомляючи тільки, що у справі проводяться експертизи та слідчі дії. Тим часом видання The Wall Street Journal, поспілкувавшись з багатьма людьми, що знали Кірєєва, описало його ледь не як сучасного Сіднея Рейлі, що спочатку допомагав заробляти гроші «донецьким», керував імперією братів Клюєвих, а врешті врятував Київ від захоплення російськими військами. «ФАКТИ» наводять скорочений переклад резонансного розслідування The Wall Street Journal. З якого, до речі, випливає, що вбили Кірєєва не 5 березня, як вважалося раніше, а уранці 3-го, за кілька годин до другого туру перемовин з росіянами.

Кірєєв налагодив дружні стосунки з керівництвом СБУ та генералами російських спецслужб

За кілька днів після вторгнення росії агенти СБУ залишили труп на тротуарі в центрі Києва з кульовим отвором у потилиці, пише The Wall Street Journal. Загиблого, 45-річного банкіра Дениса Кірєєва, було вбито як зрадника, оскільки він нібито шпигував на користь москви. Проте за кілька днів його поховали як героя і поховали поруч з першим міністром закордонних справ України. За словами генерала Кирила Буданова, голови військової розвідки України, Кірєєв передав від своїх російських контактів інформацію, яка допомогла українським силам успішно захистити свою столицю у лютому минулого року. «Якби не Кірєєв, швидше за все, Київ був би взятий», — сказав генерал.

Протягом багатьох років росія інвестувала мільярди доларів, щоб проникнути в політичні та розвідувальні кола України. Кірєєв у різний час належав до кожного з протиборчих таборів. Він проміняв кар'єру у західних фінансових організаціях на управління грошима та активами двох багатих братів Клюєвих, що мали тісні зв'язки із проросійськими українськими політиками. Робота оплачувала нерухомість Кірєєва, парк автомобілів та відпочинок у Греції та Парижі. За словами генерала Буданова, пізніше у своїй кар'єрі Кірєєв налагодив зв'язки з європейськими розвідувальними службами, а також з російськими військовими та урядовцями.

Кирило Буданов (ліворуч) і Денис Кірєєв (фото з сайту The Wall Street Journal)

Кірєєв народився у Києві та розпочав свою професійну діяльність у сфері фінансів, працюючи в місцевих відділеннях західних банків Crédit Lyonnais, Citibank та ING. Його родич 2003 року став заступником начальника СБУ. Це пробудило інтерес Кірєєва до шпигунства.

2006 року Кірєєв перейшов на роботу до Андрія та Сергія Клюєвих, бізнесменів з політичними зв'язками з Донецька, що були наближені до Віктора Януковича. Вдова Кірєєва згадувала, як він пояснив рішення працювати з людьми з оточення Януковича: «Ми не можемо обміняти цих людей на інших. Маємо те, що маємо». Коли Андрій Клюєв увійшов у вище керівництво країни, Кірєєв отримував вигоду зі зв'язків Клюєвих, обіймаючи керівні посади в державних банках. Він також налагодив дружні стосунки з керівництвом СБУ та генералами російських спецслужб.

Після подій 2014 року брати Клюєви переїхали до росії, і Кірєєв допомагав керувати частиною їхніх активів із Києва. Та коли росія захопила Крим і почала війну на Донбасі, Кірєєв почав допомагати добробатам та українській армії. У 2019 році він був кандидатом на посаду очільника одного з державних банків, та інформаційна кампанія про його проросійські настрої завадила Кірєєву зайняти цю посаду.

А у 2021 році звʼязки Кірєєва у російських та українських бізнесових колах та спецслужбах привернули увагу новопризначеного очільника ГУР генерала Буданова. Буданов звернувся до патріотизму Кірєєва і попросив його використати свої зв'язки та контакти у сфері безпеки, щоб добувати інформацію у російській військовій розвідці. І той погодився. Неодноразово перетинав кордон з росією поблизу Харкова, повертаючись з цінною інформацією: «Він отримував інформацію про все. Світ спецслужб та світ фінансів завжди пов'язані, як і світ криміналу, принаймні у наших країнах», — наводить WSJ слова Буданова. Так, про майбутнє масоване вторгнення Кірєєв дізнався зі своїх джерел восени 2021 року.

18 лютого Кірєєв раптово скасував свою поїздку до Французьких Альп, відправивши туди тільки дружину та сина. А уранці 23 лютого передав генералу Буданову: путін щойно віддав наказ про вторгнення. За його даними, десант для захоплення Києва мав висадитися в Гостомелі. Ця інформація, стверджує очільник ГУР, дозволила перекинути війська та не дати росіянам можливості використати гостомельський аеродром.

А коли було домовлено про переговори 28 лютого в Гомелі, Буданов запропонував Кірєєву увійти до складу української делегації: він знав двох з російських учасників перемовин і повинен був намагатися виграти паузу в бойових діях, щоб дати Україні більше часу для мобілізації оборони. Банкір розумів, що це може викрити його в роботі на українські держструктури та спецслужби, не хотів їхати, та все ж погодився з огляду на критичність ситуації.

Також Кірєєв мав бути на перемовинах 3 березня. Та вночі йому зателефонували від начальника контррозвідки СБУ Олександра Поклада, домовились про зустріч уранці. Виїхав Кірєєв на неї з офісу Буданова, плануючи одразу з СБУ їхати на вокзал. Але вже тоді щось відчував, бо попередив свою охорону не втручатися, якщо його будуть арештовувати.

Біля Софійського собору, за кількасот метрів від СБУ, його машину зупинили співробітники Служби безпеки, роззброїли охоронців та офіцерів ГУР, а Кірєєва посадили до свого мікроавтобуса. За півтори години по тому до тіла Кірєєва, що лежало на тротуарі в центрі Києва, було викликано представників ГУР.

Після публікації WSJ обставини вбивства Кірєєва зацікавили й Верховну Раду. Роман Костенко, секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, заявив «Радіо Свобода», що статтю та інтерв'ю Буданова обговорювали в комітеті й прийшли до висновку: «до СБУ є запитання», у цьому потрібно розібратися.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що ЦРУ допомогло запобігти як мінімум двом із 12-ти замахів на Зеленського.

На фото у заголовку Денис Кірєєв (фото YANA SEMITOTSKAYA з сайту The Wall Street Journal)

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