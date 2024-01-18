«Я його обожнюю»: суддя «МастерШефа» поділився рецептом «улюблених ласощів дитинства»
Суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський, який раніше розповідав, як готувати десерт панна кота, поділився рецептом вафельних трубочок зі згущеним молоком та крем-сиром «з дитинства».
«Я його обожнюю, це був улюблений смаколик мого дитинства. Найсмачніший той, що приготовлений вдома», — пише кулінар у соцмережах.
Інгредієнти:
- 55 г цукру;
- 5 г ванільного цукру;
- 100 г масла 82,5%;
- 40 г сметани 20%;
- 3 великі яйця (165г);
- 120 води;
- 230 борошна;
- 2 г солі.
Приготування:
- Збиваємо масло з цукром, сметаною та яйцями до розчинення цукру.
- Додаю борошно та сіль, наприкінці — воду.
- Беру тіста столову ложку (на 1 трубочку — приблизно 25 г) та випікаю у вафельниці до рум’яності на 180 градусах.
- Коли тісто стає румʼяне, швидко знімаю його лопаткою і одразу дуже швидко згортаю — навіть можна не тільки за допомогою трубочки, підійде ручка ложки.
- Потримайте згорнуте тісто 5−10 секунд, щоб воно тримало форму, і готово!
Для начинки Володимир Ярославський брав варену згущенку та крем-сир. «Можна змішувати у будь-якій пропорції на ваш смак! 50/50 також добре, але як змішали крем-сир та згущене молоко, дайте суміші постояти, бо інакше буде трішечки текти», — порадив він.
До речі, з вафлями можна готувати не лише десерти, але й закуски. Наприклад, готуючи їх з фаршем та сиром.
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