Вафлі з фаршем та сиром — ідеальне доповнення до перших страв (відеорецепт)

З вафлями можна приготувати різноманітні страви — від солодких тортиків з начинкою до м`ясних.

Канал «Ідеї для сніданку та вечері» пропонує рецепт вафель з фаршем та сиром, які можуть стати як перекусом, так і доповненням до перших страв.

Інгредієнти: Вафлі — 1 пачка;

Сир (моцарела, сулугуні, халумі) — 200 г;

Куряче філе (фарш) — 2 шт. (500 г);

Сіль, перець, паприка — до смаку;

Цибуля — 1 шт.;

Яйце — 2 шт.;

Молоко — 50 мл.

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Приготування: Куряче філе порізати на шматки, додати сіль, спеції, цибулю та перебити блендером. Можна брати готовий фарш.

Яйця злегка збити зі спеціями та молоком.

Сир нарізати.

На вафлю викласти фарш, зверху сир і прикрити іншою вафлею.

Порізати на порційні шматки, занурити у збиті яйця та смажити до рум’янцю з двох сторін.

Раніше кулінарка Тетяна Петришина поділилася рецептом смачних бельгійських вафель з овочами.

Фото — скріншот

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