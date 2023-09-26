Вафлі з фаршем та сиром — ідеальне доповнення до перших страв (відеорецепт)
З вафлями можна приготувати різноманітні страви — від солодких тортиків з начинкою до м`ясних.
Канал «Ідеї для сніданку та вечері» пропонує рецепт вафель з фаршем та сиром, які можуть стати як перекусом, так і доповненням до перших страв.
Інгредієнти:
- Вафлі — 1 пачка;
- Сир (моцарела, сулугуні, халумі) — 200 г;
- Куряче філе (фарш) — 2 шт. (500 г);
- Сіль, перець, паприка — до смаку;
- Цибуля — 1 шт.;
- Яйце — 2 шт.;
- Молоко — 50 мл.
Читайте також: Навіть духовка не знадобиться: готуємо лінивий снікерс без випікання
Приготування:
- Куряче філе порізати на шматки, додати сіль, спеції, цибулю та перебити блендером. Можна брати готовий фарш.
- Яйця злегка збити зі спеціями та молоком.
- Сир нарізати.
- На вафлю викласти фарш, зверху сир і прикрити іншою вафлею.
- Порізати на порційні шматки, занурити у збиті яйця та смажити до рум’янцю з двох сторін.
Раніше кулінарка Тетяна Петришина поділилася рецептом смачних бельгійських вафель з овочами.
Фото — скріншот129