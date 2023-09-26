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Вафлі з фаршем та сиром — ідеальне доповнення до перших страв (відеорецепт)

10:07 26 вересня 2023
Вафлі

З вафлями можна приготувати різноманітні страви — від солодких тортиків з начинкою до м`ясних.

Канал «Ідеї для сніданку та вечері» пропонує рецепт вафель з фаршем та сиром, які можуть стати як перекусом, так і доповненням до перших страв.

Інгредієнти:

  • Вафлі — 1 пачка;
  • Сир (моцарела, сулугуні, халумі) — 200 г;
  • Куряче філе (фарш) — 2 шт. (500 г);
  • Сіль, перець, паприка — до смаку;
  • Цибуля — 1 шт.;
  • Яйце — 2 шт.;
  • Молоко — 50 мл.

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Приготування:

  • Куряче філе порізати на шматки, додати сіль, спеції, цибулю та перебити блендером. Можна брати готовий фарш.
  • Яйця злегка збити зі спеціями та молоком.
  • Сир нарізати.
  • На вафлю викласти фарш, зверху сир і прикрити іншою вафлею.
  • Порізати на порційні шматки, занурити у збиті яйця та смажити до рум’янцю з двох сторін.

Раніше кулінарка Тетяна Петришина поділилася рецептом смачних бельгійських вафель з овочами.

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