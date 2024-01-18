Українські дрони атакували нафтобазу в Санкт-Петербурзі: «є підтверджені влучання»

У ніч на 18 січня, коли російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе, українські безпілотники «засвітилися» на території самої країни-агресорки. Було завдано удару по нафтобазі у Ленінградській області рф.

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Російське міноборони традиційно звітувало про «припинення спроб атаки"із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території рф, заявляючи, що чергові засоби ППО «один безпілотний літальний апарат знищили над територією Московської області та один перехопили над територією Ленінградської області».

Про те, що це — успішна спецоперація ГУР Міноборони України, повідомляє «Суспільне» з посланням на джерела в спецслужбах.

«Відтепер військові об'єкти Пітєра та Ленінградської області — у зоні досяжності українських сил. Є підтверджені влучання по цілях», — зазначило джерело та додало, що це не перша атака на російський регіон, під час якої були задіяні сучасні засоби.

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Як зазначає ASTRA, БЛПА впав та вибухнув на території нафтогазової компанії «Петербурзький нафтовий термінал».

Публіцист Олександр Невзоров теж писав про атаку БПЛА, зазначивши, що, за його інформацією, було три безпілотники, які «легко пролетіли через Брянську, Смоленську, Тверську та Новгородську області». Два з них були придушені силами РЕБ і впали у Фінську затоку, ще один був збитий над територією нафтоналивного терміналу. Уламки дрону впали на відкритій території одного з елеваторних майданчиків порту між резервуарами з мазутом. Після падіння дрон вибухнув, внаслідок чого почалася пожежа. Площа горіння становила 130 квадратних метрів.

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Нагадаємо, що днями у Санкт-Петербурзі вирувала масштабна пожежа на складі магазину Wildberries, а напередодні після гучного вибуху розпочалася пожежа на поліефірному заводі у місті Шахти, що у Ростовській області.

Фото з мережі

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