Зірку російських серіалів затримали з наркотиками в центрі Москви
Відомого російського актора, зірку серіалів «Дві долі», «Каменська» Анатолія Руденка затримали з наркотиками у центрі Москви 17 січня ввечері. Про інцидент повідомляє «СтарХіт». Спіробітники ДПС зупинили для перевірки таксі, в якому перебував пасажиром актор.
Поліцейські звернули увагу на Руденка, який поводив себе дивно та занадто нервувався на вимогу показати документи. Після ретельного догляду в актора виявили пакет з підозрілою речовиною, який був приклеєний скотчем до ноги в районі паху. В пакеті виявилося 0,57 мефедрону.
Руденко запевняв, що не знав, що це наркотик. Він пояснив, що знайшов пакет в парку, коли вигулював собаку, підібрав його, бо подумав, що це отрута для тварин.
Актора затримали та доправили до відділку. Йому може загрожувати до 10 років тюрми.
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