Зірку російських серіалів затримали з наркотиками в центрі Москви

Відомого російського актора, зірку серіалів «Дві долі», «Каменська» Анатолія Руденка затримали з наркотиками у центрі Москви 17 січня ввечері. Про інцидент повідомляє «СтарХіт». Спіробітники ДПС зупинили для перевірки таксі, в якому перебував пасажиром актор.

ВІДЕО ДНЯ

Поліцейські звернули увагу на Руденка, який поводив себе дивно та занадто нервувався на вимогу показати документи. Після ретельного догляду в актора виявили пакет з підозрілою речовиною, який був приклеєний скотчем до ноги в районі паху. В пакеті виявилося 0,57 мефедрону.

Руденко запевняв, що не знав, що це наркотик. Він пояснив, що знайшов пакет в парку, коли вигулював собаку, підібрав його, бо подумав, що це отрута для тварин.

Актора затримали та доправили до відділку. Йому може загрожувати до 10 років тюрми.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у Франції затримали відомого письменника Фредеріка Бегбедера за звинуваченням у зґвалтуванні.

РЕКЛАМА

А в Києві судили актора Остапа Ступку за п'яну ДТП.

РЕКЛАМА

1175

Читайте нас у Facebook та Instagram