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Здоров'я та медицина

Краще не економити: лікар пояснив, чи шкідливі бездротові навушники

21:31 20 січня 2024
бездротові навушники

Бездротові навушники стали надзвичайно популярні останнім часом. Навушники такого типу підключаються до смартфона чи комп’ютера за допомогою технології Bluetooth. Багато хто цікавиться, чи може спричинити проблеми зі здоров'ям користування цими навушниками, зазначає сімейний лікар Михайло Цюрак, який пояснював, чи є зв’язок між ацетонемічним синдромом і кока-колою.

«Bluetooth (блютуз) — це радіозв'язок дуже слабкої інтенсивності, який працює на невеликій відстані. В основі лежать електромагнітні хвилі, які також випромінюють смартфон, телевізор, комп'ютер та навіть зарядка, вставлена в розетку. Тому Bluetooth є в принципі нешкідливим для нашого організму. Проте все ж безпровідні навушники можуть завдати шкоди нашому організму. Зокрема при використанні дешевих навушників з Китаю за 100 грн. Такий товар не є сертифікованим, виготовляється невідомо де, тому такі навушники можуть мати високий рівень електромагнітного випромінювання. Як наслідок, ви можете відчувати головний біль, запаморочення, шум у вухах».

Крім того, не варто застосовувати внутрішньоканальні навушники, які глибоко запихаються у вухо.

«Вони навіть при низькій гучності музики можуть негативно впливати на слух, причиняючи ушкодження нервових слухових рецепторів. Навушники шкодять при тривалому прослуховуванні музики на великій гучності. Це може призвести до незворотного зниження слуху».

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