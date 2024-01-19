Під Черніговом зіштовхнулися фура та шкільний автобус: є постраждалі

Минулого року в Україні сталося чимало ДТП, у тому числі й на блопостах. В МВД зазначали, що загалом було зафіксовано 43 таких випадки — 10 людей загинули, 39 — постраждали. Чимало дорожньо-транспортних пригод відбувається у населенних пунктах та дорогах не у межах міст чи сел. Особливо взимку.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляють в ГУНП в Чернігівській області, 19 січня близько 7:30 ранку до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, в яку потрапили шкільний автобус та вантажівка. Це сталося у Чернігівському районі.

Фото поліції

Попередньо відомо, що у ДТП постраждали двоє дорослих та одна дитина. Нині на місці події працюють поліцейські Чернігівського райуправління та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що нещодавно під Києвом нетверезий водій скоїв наїзд на правоохоронця, який намагався його затримати. Водія-втікача, який виїхав автодорогу Київ — Одеса та проїхав близько 3 кілометрів, згодом спільно з місцевими жителями зупинили поліцейські.

Фото поліції



РЕКЛАМА

117

Читайте нас у Facebook та Instagram