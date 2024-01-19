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Новий скандал з прослуховуванням: журналістка знайшла «жучки» у своєму авто

19:23 19 січня 2024
пристрій для прослуховування

Останніми днями в Україні виникло декілька скандальних історій, пов'язаних з журналістами.
В публічному просторі ще не перестали обговорювати стеження за розслідувачами Bihus.Info, як у п’ятницю, 19 січня, журналістка з Одеси Ірина Гриб також заявила, що за нею стежать невідомі.

Жінка виявила пристрої для стеження та прослуховування у своєму автомобілі. Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

За словами пані Ірини, встановлена невідомими особами система «жучків» не дешева — працює постійно і онлайн.

«Автономне живлення, GPS, Wi-Fi, система аудіоконтролю. Простіше кажучи, ми слухали Ірочку і дивилися, куди вона їде», — написала вона.

За словами Ірини Гриб, пристрої встановили близько десяти днів тому.

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У коментарі «Суспільному» журналістка повідомила, що пов’язує стеження зі своїм розслідуванням щодо «зернового коридору». У такий спосіб, вважає вона, невідомі їй особи намагалися дізнатися її коло спілкування та джерела інформації.

«Я писала про створення так званих податкових майданчиків, платежів 14% для фермерів, які працюють з зерном. Я роблю велике розслідування по зерновому коридору і писала, що скоро опублікую назви компаній, які по суті є податковими майданчиками», — зауважила вона.

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Ірина Гриб стверджує, що ці компанії пов’язані з високопосадовцями у правоохоронних органах та керівництві області.

З приводу несанкціонованого стеження та прослуховування журналістка звернулася з заявою до поліції. Також вона збирається повідомити про цей випадок Державне бюро розслідувань, комітет по свободі слова, омбудсмена та профспілкові організації.

«Соромно, що в країні, яка перебуває в стані війни, правоохоронні ресурси витрачаються на залякування та переслідування журналістів та блогерів», — написала Ірина Гриб.

Нагадаємо, нещодавно суспільство обурив скандал через прослуховування і стеження за командою журналістів-розслідувачів Bihus.Info під час їхнього корпоративу. Як виявилося згодом, за людьми під час відпочинку стежили щонайменше 30 осіб. Невідомі встановили камери спостереження у всіх готельних номерах, де перебували журналісти.

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