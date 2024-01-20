«Все буде Україна»: Ястремська створила ще одну сенсацію на Australian Open (фото, відео)

Українська тенісистка Даяна Ястремська (93-а у світовому рейтингу), будинок рідних якої в Одесі російські окупанти атакували в новорічну ніч, створила ще одну сенсацію на Відкритому чемпіонаті Австралії із загальним призовим фондом 58 млн 128 тисяч доларів і вперше в кар'єрі пробилася до четвертого кола престижних змагань у Мельбурні.

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У матчі третього раунду 23-річна одеситка зламала опір 22-річної американки Емми Наварро (26-а), яка минулого тижня виграла свій дебютний титул WTA на турнірі в Хобарті, здолала сімох суперниць поспіль, а після одного з матчів навіть пила пиво просто на корті. Даяна, не зважаючи на те, що у другій партії відчула біль у шиї, за 1 годину та 47 хвилин впоралася з опоненткою у трьох сетах — 6:2, 2:6, 6:1.

До речі, після перемоги наша тенісистка підійшла до трансляційної камери та написала «Все буде Україна».

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Нагадаємо, що раніше Ястремська на турнірі в Мельбурні вибила з боротьби трьох суперниць у кваліфікації, створила гучну сенсацію, перемігши чинну чемпіонку Вімблдону, 7-у ракетку світу Маркету Вондроушову з Чехії, а також пройшла росіянку з французьким паспортом Варвару Грачову.

Другий у кар'єрі вихід у четверте коло турніру «Великого шолома» (2019-го Даяна грала в 1/8 фіналу Вімблдону) приніс Ястремській 253 688 доларів «брудними» та 240 рейтингових очок. Путівку до чвертьфіналу українка оскаржить у поєдинку з білорускою Вікторією Азаренко (18-а), котра здолала Олену Остапенко (11-а) з Латвії — 6:1, 7:5.

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Як відомо, ще раніше в четвертий раунд Australian Open вийшла українка Марта Костюк (37-а), яка зламала опір росіянки Еліни Аванесян (74-а).

Має шанс пробитися до 1/8 фіналу і перша ракетка України Еліна Світоліна, яка здолала найсильнішу тенісистку Болгарії Вікторію Томову (70-а) і не раніше ніж опівдні в суботу, 20 січня, битиметься з Вікторією Голубич (85-а) зі Швейцарії.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Даяна Ястремська просто в роздягальні послала фанатку путіна слідом за російським військовим кораблем.

Фото WTA

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