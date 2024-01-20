У Києві комунальники зафарбували мурал скандально відомої художниці Соні Морозюк (фото)

На Андріївському узвозі у Києві в п'ятницю, 19 січня, почали зафарбовувати стіну з графіті скандально відомої художниці Соні Морозюк, можливо, замішаної у корупційному скандалі сімейства Гринкевичів .

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Рішення про ліквідацію муралу ухвалила Подільська районна адміністрація, повідомляє Громадське радіо.

Мурал до його ліквідації

Графіті Соні Морозюк було створено у співпраці з проектом «Голос країни» та партнером SHAKE ZERO. Тоді ж у Києві з'явився сквер із муралом «Голос країни», який мотивує українців жити під час війни.

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Але після того, як розкрилися непристойні факти про життя сімейства Гринкевичів, громадські активісти висловили своє негативне ставлення до муралу.

Написи на муралі

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Тож тепер його вирішено ліквідувати.

Нагадаємо, раніше художниця спробувала пояснити походження двох квартир, які їй належать, і нежитлового приміщення (студії) за 4,6 млн грн (!), заявивши, що її наречений, Роман Гринкевич, не має до покупок жодного відношення. До того ж днями вона оголосила про розрив стосунків із Романом, а всі подарунки від нього має намір продати та передати кошти ЗСУ.

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