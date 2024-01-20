«Так готувала моя бабуся»: шалений капустняк на багатті від Володимира Ярославського
Відомий український шеф Володимир Ярославський, який напередодні розповів про свої улюблені ласощі дитинства, нарешті взяв вихідний і вибрався на природу.
І прямо там, під час імпровізованого зимового пікніка, експериментатор приготував «бабусин капусняк».
Суть рецепта — в тому, що цей суп готують у казані на відкритому вогні. Якщо ж ви готуватимете страву вдома — неодмінно додайте трошки копченої паприки, радить шеф.
Отже, вам знадобляться:
- 1 кг свинячого ребра;
- 250 г моркви;
- 200 г цибулі;
- 150 г кореня селери;
- 500 г квашеної капусти;
- 450 г томатів у власному соку;
- 500 г чищеної картоплі;
- 2,5−3 літри води;
- 100 г пшона.
У якості спецій Ярославський використав сіль, духмяний та чорний перці, сухі трави — чебрець та орегано, а ще зелену цибулю та петрушку.
Етапи приготування
Обсмажуємо у баняку свинячі ребра (можна це зробити на олії або ж на попередньо витопленому салі).
Додаємо порізану моркву та цибулю, корінь селери і даємо обсмажитись.
Додаємо консервовані томати у власному соку, трохи тушкуємо. Далі присмачуємо сіллю, перцем та сухими травами і заливаємо ребра з овочами водою.
Варими на повільному кипінні годину-півтори, після чого додаємо картоплю та пшоно, і ще варимо ще 30−40 хвилин.
Важливо: картопля нехай буде крупно порізана, бо край, який готується у «томатній воді» буде трішки твердий, але середині вона буде.
Наостанок додаємо капусту та варимо ще 15 хвилин.
Готову страву знімаємо з вогню, перевіряємо на смак і додаємо посічену зелень.
Подавати можна зі сметаною.
Нагадаємо також про «пісний» капусняк від Євгена Клопотенка, до якого кулінар, втім, додав гриби і шматочок сала.66