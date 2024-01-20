«Так готувала моя бабуся»: шалений капустняк на багатті від Володимира Ярославського

Відомий український шеф Володимир Ярославський, який напередодні розповів про свої улюблені ласощі дитинства, нарешті взяв вихідний і вибрався на природу.

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І прямо там, під час імпровізованого зимового пікніка, експериментатор приготував «бабусин капусняк».

Суть рецепта — в тому, що цей суп готують у казані на відкритому вогні. Якщо ж ви готуватимете страву вдома — неодмінно додайте трошки копченої паприки, радить шеф.

Отже, вам знадобляться:

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1 кг свинячого ребра;

250 г моркви;

200 г цибулі;

150 г кореня селери;

500 г квашеної капусти;

450 г томатів у власному соку;

500 г чищеної картоплі;

2,5−3 літри води;

100 г пшона.

У якості спецій Ярославський використав сіль, духмяний та чорний перці, сухі трави — чебрець та орегано, а ще зелену цибулю та петрушку.

Етапи приготування

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Обсмажуємо у баняку свинячі ребра (можна це зробити на олії або ж на попередньо витопленому салі).

Додаємо порізану моркву та цибулю, корінь селери і даємо обсмажитись.

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Додаємо консервовані томати у власному соку, трохи тушкуємо. Далі присмачуємо сіллю, перцем та сухими травами і заливаємо ребра з овочами водою.

Варими на повільному кипінні годину-півтори, після чого додаємо картоплю та пшоно, і ще варимо ще 30−40 хвилин.

Важливо: картопля нехай буде крупно порізана, бо край, який готується у «томатній воді» буде трішки твердий, але середині вона буде.

Наостанок додаємо капусту та варимо ще 15 хвилин.

Готову страву знімаємо з вогню, перевіряємо на смак і додаємо посічену зелень.

Подавати можна зі сметаною.

Нагадаємо також про «пісний» капусняк від Євгена Клопотенка, до якого кулінар, втім, додав гриби і шматочок сала.

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