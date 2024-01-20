Світоліна впевнено перемогла на Australian Open віцечемпіонку Олімпійських ігор (відео)

Перша ракетка України Еліна Світоліна (23-я у світовому рейтингу), яка обіграла у другому колі найсильнішу тенісистку Болгарії Вікторію Томову, слідом за Мартою Костюк і Даяною Ястремською продовжила успішний виступ на Відкритому чемпіонаті Австралії із загальним призовим фондом 58 млн 128 тисяч доларів. Вперше в історії — три українки в 1/8 фіналу турніру «Великого шолома»!

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У матчі третього раунду змагань у Мельбурні 29-річна одеситка перемогла у двох сетах 85-у ракетку світу, віцечемпіонку Олімпійських ігор-2020 у парному розряді 31-річну Вікторію Голубич зі Швейцарії — 6:2, 6:3.

До речі, після матчу Еліна взяла приклад з Ястремської і написала на камері «Все буде Ukraine».

Путівку до чвертьфіналу українка оскаржить у поєдинку з 19-річною чешкою Ліндою Носковою (50-а), котра сенсаційно вибила з турніру найсильнішу тенісистку світу Ігу Свьонтек з Польщі — 3:6, 6:3, 6:4.

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До речі, вихід до 1/8 фіналу Australian Open приніс Еліні 253 688 доларів «брудними» та 240 рейтингових очок.

Нагадаємо, що свій найкращий результат на Відкритому чемпіонаті Австралії бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо Світоліна показала у 2018 та 2019 роках, коли дійшла до чвертьфіналу.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна розкрила таємницю свого нового татуювання.

Фото WTA

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