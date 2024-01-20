Зміна строків постачання палива для реактивних двигунів відбувалося за ініціативи Міністерстві оборони України, ТОВ «МГК Рейл» імпортувало та підготовило до передачі паливо вчасно. Про це в ході пресконференції «Тіньові загрози зловживання інформаційним полем у пошуку вигоди в оборонних закупівлях» заявила комерційний директор ТОВ «МГК Рейл» Тетяна Смоланова.

ВІДЕО ДНЯ

«Це все нам коштувало колосальних витрат. У двох словах можу пояснити, з чим ми зіштовхнулися в процесі виконання даної поставки: постійні передислокації автомобільного, залізничного та морського транспорту з вибухонебезпечним товаром задля збереження та забезпечення зберігання товару власним коштом протягом щонайменше пів року. Я думаю, що для всіх абсолютно очевидно і логічно, що це було точно не в інтересах нашої компанії», — сказала вона.

«Позиція нашої компанії не призначити когось винним. Всі учасники поставки прекрасно знають, що відбувалось і чому, але більше пояснювати не можу у зв’язку з тим, що я ще раз підкреслюю — це оборонна поставка!» — наголосила Тетяна Смоланова.

Вона також сказала, що в «МГК Рейл» розуміють, що ці та інші обвинувачення, в тому числі й щодо заборгованості, почали лунати після перемоги компанії в тендері на постачання реактивного палива для Міністерства оборони України, в якому компанія запропонувала найкращу цінову пропозицію. Згодом «МГК Рейл» усунули від тендеру за нібито надуманих причин.

РЕКЛАМА

На думку Смоланової, саме хвиля чорного піару і стала причиною відсторонення.

«Найбільше інформаційних повідомлень було про те, що ми невідомі і нас ніхто не знає. Тому дам невелику довідку. Компанія створена у 2020 р., з 2022 року ми здійснюємо свою господарську діяльність за основним напрямком: гуртова торгівля нафтопродуктами. За цей час було реалізовано тільки державних контрактів у Міністерстві оборони, „Укрзалізниці“ та Державній прикордонній службі на загальну суму понад 1 мільярд гривень. Загальна сума клієнтів „МГК Рейл“ перевищує 50 юридичних осіб», — підкреслила вона.

РЕКЛАМА

Щодо ТОВ «Конкорд Петроліум», який інкримінує «МГК Рейл» заборгованість у 66 млн грн, комерційна директорка компанії зазначила, що це звичайні робочі моменти, які виникають під час роботи.

«Це абсолютно буденні господарські відносини між контрагентами на ринку. У нас з компанією «Конкорд Петроліум» є спір, але це ніяк не означає, що ці претензії односторонні й виключно зі сторони «Конкорду»! У «МГК Рейл» теж є питання до «Конкорд Петроліум», — сказала вона.

РЕКЛАМА

Тетяна Смоланова додала: «Наша позиція однозначна: на даному етапі всі варіанти досудового вирішення господарського спору вичерпані, конструктиву немає, відповідно остаточне вирішення цього питання можливе виключно рішенням господарського суду».

Вона також зазначила, що цей спір ніяким чином не впливає виконання інших контрактів: «Якщо ви перевірите інших контрагентів, то майже у кожного буде подібний господарський спір».

Раніше заступник міністра оборони України Віталій Половенко зазначив, що для виготовлення форми для українських захисників будуть залучатися українські виробники.

98

Читайте нас у Facebook та Instagram