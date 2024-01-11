Для виготовлення форми українських захисників будуть залучатися наші виробники. Це позиція міністра оборони, — Половенко

Заступник міністра оборони України Віталій Половенко зазначив, що для виготовлення форми для українських захисників будуть залучатися українські виробники. Про це було заявлено на пресконференції «Легка промисловість — за прозорі закупівлі: українському захиснику — українську форму!», яка відбулася в Інтерфакс-Україна.

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«Я хочу повторити стосовно основного питання, що міністр оборони зазначав і постійно зазначає те, що для речового забезпечення українських захисників буде залучатися наш виробник і наша форма одягу буде відшиватися безпосередньо в Україні», — наголосив Половенко.

Інші учасники пресконференції висловились за прозоре забезпечення ЗСУ українською продукцією.

Так, заступниця міністра економіки Надія Бігун заявила, що для ефективного забезпечення війська «кожна копійка має витрачатися всередині країни».

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Генеральний директор ДП «Державний оператор тилу» заявив, що закупки речового забезпечення буде відбуватися через систему Prozorro.

Виконавчий директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов заявив, що одним з найважливіших завдань держави є забезпечити військових якісною продукцію, і українська легка промисловість може забезпечити всі Сили оборони якісною українською продукцією.

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Довідка.

Державний оператор тилу — Державне підприємство Міністерства оборони України «Агенція закупівель у сфері оборони» створене 2022 року, восени 2023 року уповноважено Міністерством оборони на здійснення закупівель та укладення державних контрактів (договорів) на закупівлю нелетальних товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення ЗСУ.

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