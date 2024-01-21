Марта Костюк розгромила суперницю з росії та вперше пробилася до вісімки найсильніших на Australian Open (відео)

Українська тенісистка Марта Костюк (37-а у світовому рейтингу), яка у листопаді минулого року вийшла заміж, сенсаційно (вперше у кар'єрі!) дісталася у Мельбурні до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Австралії із загальним призовим фондом 58 млн 128 тисяч доларів.

ВІДЕО ДНЯ

У матчі четвертого раунду, який переривався на пів години через дощ, 21-річна киянка розгромила у двох сетах 20-річну росіянку Марію Тимофєєву (170-та) — 6:2, 6:1. Костюк стала другою українкою, яка увійшла до вісімки найсильніших на Australian Open (у 2018 та 2019 роках таке вдавалося Еліні Світоліній).

До речі, перед матчем Марта відмовилася від спільного фото з «нейтральною» суперницею з москви, сфотографувавшись із дівчинкою, яка допомагала провести жеребкування «прийом / подача».

Вихід до ¼ фіналу приніс Костюк 405 900 доларів призових «брудними» та 430 рейтингових очок.

РЕКЛАМА

Суперницею Марти у півфіналі престижних змагань у Мельбурні стане чинна чемпіонка US Open, четверта ракетка світу зі США 19-річна Коко Гауфф, яка не залишила шансів Магдалені Френх (69-а) із Польщі — 6:1, 6:2. 2022-го Костюк поступилася американці у трьох сетах в другому колі турніру в Аделаїді.

Нагадаємо, що боротьбу на Відкритому чемпіонаті Австралії в одинарному розряді продовжують ще дві українки. У ніч на понеділок, 22 січня, перша ракетка країни Еліна Світоліна (23-а), яка здолала віцечемпіонку Олімпійських ігор Вікторію Голубич зі Швейцарії (85-а), оскаржить путівку до чвертьфіналу з Ліндою Носковою (50-а) з Чехії, а Даяна Ястремська після перемоги над американкою Еммою Наваррро (26-а) поміряється силами з експершою ракеткою світу білорускою Вікторією Азаренко (18-а).

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Марта Костюк у поєдинку третього раунду перемогла у Мельбурні росіянку Еліну Аванесян.

Фото WTA

РЕКЛАМА

201

Читайте нас у Facebook та Instagram