Поліція знайшла людей, які ломилися до помешкання журналіста Ніколова

Поліцейські встановили п’ятьох учасників протиправних дій щодо журналіста. Ймовірно, йдеться про тих людей, які ломилися в квартиру журналіста Юрія Ніколова, який писав про корупцію в Міноборони.

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За даними поліції, до вчинення правопорушення причетні мешканці Київської, Житомирської та Черкаської областей. Правоохоронці провели за місцями мешкання фігурантів обшуки. Тривають слідчі дії.

Повідомляється, що 15 січня зловмисники приїхали до Києва, прийшли до будинку, де мешкає потерпілий, обклеїли двері листівками та вимагали, щоб чоловік вийшов до них. Свої дії зловмисники фіксували на власні мобільні телефони.

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«Працівники поліції столиці встановили учасників події та 20 січня, провели з ними ряд слідчих дій. Крім того, поліцейські вилучили речові докази, зокрема компʼютерну техніку та мобільні телефони, на які здійснювався запис вчинення правопорушення, планування протиправних дій», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявив про залякування. Невідомі 14 січня намагалися потрапити до його квартири у Дарницькому районі столиці, налякали його матір та сусідів, а на дверях залишили наліпки з написами «ухилянт», «зрадник».

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Раніше ми писали про протиправні дії щодо журналістів. Так невідомі стежили за співробітниками проєкту Bihus.Info під час новорічного корпоративу. До стеження задіяно було майже 30 людей.

А журналістка з Одеси Ірина Гриб, яка вела розслідування щодо «зернової угоди», знайшла у своєму авто пристрої для стеження та прослуховування.

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