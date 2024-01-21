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Україна

Російські війська готуються до широкомасштабного наступу в Україні влітку, — ЗМІ

13:17 21 січня 2024
війна

Російські війська посилили атаки на східному фронті в напрямку Бахмута напередодні більш масштабних запланованих наступальних операцій. Про це повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW).

Речник командування Сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо заявив днями, що ЗСУ знищують російські танки й бронетехніку, але москва все ще може використати «великий резерв ресурсів». Він додав, що росія посилила наступальні дії на Куп'янсько-Лиманському та Бахмутському напрямках. Як київські, так і пов'язані з рф військові спостерігачі кажуть, що російські війська готуються до неминучих більш масштабних дій на Лиманському напрямку.

Аналітики ISW раніше заявляли, що російські війська активізують зусилля в найближчі тижні для захоплення Куп'янська.

Тим часом британська газета The Financial Times, посилаючись на українських посадовців, повідомила, що окупаційна армія готується до широкомасштабного наступу в Україні влітку. Метою наступу буде захоплення решти Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, які володимир путін у вересні 2022 року оголосив анексованими. У репортажі FT також йдеться про те, що російські війська спробують повернути Харків, звідки вони відступили у 2022 році.

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В ISW застерігають, що навіть якщо росія не досягне великих територіальних здобутків у результаті такого наступу, Україна ризикує витратити цінні ресурси на оборону.

Офіційні особи США та ЄС заявляють, що Україні доведеться вести довгу війну, і що Києву потрібна якомога більша військова допомога в цьому і наступному роках, оскільки позиційні бої триватимуть до 2026 року.

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