Російські війська посилили атаки на східному фронті в напрямку Бахмута напередодні більш масштабних запланованих наступальних операцій. Про це повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW).

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Речник командування Сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо заявив днями, що ЗСУ знищують російські танки й бронетехніку, але москва все ще може використати «великий резерв ресурсів». Він додав, що росія посилила наступальні дії на Куп'янсько-Лиманському та Бахмутському напрямках. Як київські, так і пов'язані з рф військові спостерігачі кажуть, що російські війська готуються до неминучих більш масштабних дій на Лиманському напрямку.

Аналітики ISW раніше заявляли, що російські війська активізують зусилля в найближчі тижні для захоплення Куп'янська.

Тим часом британська газета The Financial Times, посилаючись на українських посадовців, повідомила, що окупаційна армія готується до широкомасштабного наступу в Україні влітку. Метою наступу буде захоплення решти Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, які володимир путін у вересні 2022 року оголосив анексованими. У репортажі FT також йдеться про те, що російські війська спробують повернути Харків, звідки вони відступили у 2022 році.

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В ISW застерігають, що навіть якщо росія не досягне великих територіальних здобутків у результаті такого наступу, Україна ризикує витратити цінні ресурси на оборону.

Офіційні особи США та ЄС заявляють, що Україні доведеться вести довгу війну, і що Києву потрібна якомога більша військова допомога в цьому і наступному роках, оскільки позиційні бої триватимуть до 2026 року.

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