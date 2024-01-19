У НАТО презентували нову військову стратегію, яка передбачає членство України

19 січня в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі було представлено нову військову стратегію Північноатлантичного альянсу, яка передбачає членство в ньому України та військове посилення Східного флангу НАТО з метою стримування російської федерації і посилення європейської безпеки, повідомляє Guildhall.

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Стратегія розроблена та представлена президентом Potomac Foundation доктором Філіпом Карбером та генерал-лейтенантом Збройних Сил Канади у відставці Тревором Кадьє. У презентації також взяв участь директор Potomac Foundation Пітер Халпін.

Автори подали пропозиції щодо потенційних напрямків нової військової стратегії Північноатлантичного альянсу в умовах сучасних геополітичних викликів. Як було зазначено в ході заходу, стратегія є відповіддю на зростаючі загрози, зокрема для європейської безпеки, джерелом яких є агресивна політика та військові дії російської федерації.

Стратегія передбачає формування нових гравітаційних центрів з метою стримування росії, що включають як діючих (Польща, Фінляндія, Румунія), так і потенційних членів Альянсу (Швеція, Україна).

У доповіді також відзначено особливу роль України у новій військовій стратегії альянсу та наголошується на необхідності підтримки України з боку НАТО у відновленні її територіальної цілісності та захисті національного суверенітету.

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Нагадаємо, напередодні Вільнюського саміту НАТО президент Potomac Foundation професор Філіп Карбер та генерал-лейтенант Збройних Сил Канади у відставці Тревор Кадьє презентували доповідь «Куди рухається стратегія відносин України та НАТО», в якій актуалізували проблему відсутності в альянсу стратегії безпеки для Східної Європи.

Експерти закликали НАТО сформувати принципово нову стратегію стримування росії, яка загрожує структурі світового порядку, як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі, і документально закріпити необхідність членства України в НАТО для реалізації такої стратегії у Східній Європі.

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