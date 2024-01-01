Виключіть це зі свого раціону: які продути шкідливі для серця

З часом велика кількість солі, цукру, насичених жирів і рафінованих вуглеводів підвищує ризик серцевого нападу або інсульту. Якщо ви турбуєтесь про своє серце, вам краще виключити ці продукти зі свого раціону. Але замість того, щоб зациклюватися на якомусь одному шкідливому продукті, краще зосередитися на своєму раціоні в цілому, пише webmd.com.

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Вживання занадто великої кількості яловичини, баранини та свинини може підвищити ризик серцевих захворювань і діабету. Це може бути пов'язано з високим вмістом насичених жирів, які можуть підвищувати рівень холестерину. Обмежте свої порції. Також шукайте нежирні сорти м'яса, такі як круглий шматок, філейна частина та особливо нежирний яловичий фарш.

Невелика кількість доданого цукру не є шкідливою, але в пляшечці газованої води міститься більше цукру, ніж експерти рекомендують вживати протягом цілого дня. Люди, які п'ють газовану воду, зазвичай набирають більше ваги та більше схильні до ожиріння, діабету 2-го типу, високого кров'яного тиску і серцевих захворювань. І хоча наука все ще не має чіткого уявлення про дієтичні напої, деякі дослідження пов'язують їх зі збільшенням ваги та інсультами.

Печиво, тістечка та кекси мають бути рідкісними ласощами. Зазвичай вони містять багато цукру, що призводить до збільшення ваги. Вони також пов'язані з підвищенням рівня тригліцеридів, що може призвести до серцевих захворювань. Їхнім основним інгредієнтом є біле борошно, яке може підвищити рівень цукру в крові та зробити вас більш голодними.

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Хот-доги, ковбаса, салямі та м'ясні напівфабрикати — найгірші види м'яса для вашого серця. Вони містять велику кількість солі, і більшість з них мають високий вміст насичених жирів. Що стосується м'ясних делікатесів, то індичка краще для вас, ніж салямі, тому що вона не містить насичених жирів. Найкорисніша для серця — свіжа нарізана грудка індички.

Рис, хліб, макарони та закуски з білого борошна позбавлені корисної клітковини, вітамінів і мінералів. Рафіновані зерна швидко перетворюються на цукор, який ваш організм відкладає у вигляді жиру. Піца може бути корисною, якщо ви готуєте її правильно, але більшість піц на винос і заморожених пирогів містять приголомшливу кількість натрію, жиру й калорій — все це може підвищити ризик серцевого нападу.

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Помірне вживання алкоголю не зашкодить вашому серцю, якщо у вас немає високого кров'яного тиску або високого рівня тригліцеридів — типу жиру в крові, який може підвищити ймовірність серцевих захворювань. З іншого боку, зловживання алкоголем може призвести до високого кров'яного тиску, серцевої недостатності, інсультів та збільшення ваги. Тому, якщо ви ще не п'єте, не починайте.

Йогурт може бути чудовим джерелом поживних речовин. Регулярне вживання його в їжу може захистити вас від високого кров'яного тиску. Але слідкуйте за тим, який йогурт ви купуєте. Ароматизовані йогурти містять багато цукру, а він пов'язаний зі збільшенням ваги, високим кров'яним тиском, запаленням і серцевими захворюваннями. Для найбільш здорового вибору купуйте звичайний нежирний йогурт і додавайте до нього свіжі фрукти, корицю або ваніль для смаку.

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Смажена у фритюрі картопля з ресторанів і фаст-фудів містить багато жиру і солі, що погано для вашого серця. Одне дослідження показало, що люди, які їли картоплю фрі 2−3 рази на тиждень, мали більше шансів померти рано.

Морозиво містить багато цукру, калорій та насичених жирів, тому залиште його як особливі ласощі. Вживання продуктів з високим вмістом жирів і цукру призводить до збільшення ваги.

Картопляні чипси — один з продуктів, які найбільше сприяють збільшенню ваги. Мало того, що вони містять багато насичених жирів, вони ще й пересипані сіллю, яка також пов'язана з серцевими захворюваннями.

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