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Запіканка з капустою по-новому: як збагатити смаком зимову страву

16:30 21 січня 2024
Готова запіканка

Коли надворі холодно, і свята вже позаду, саме час порадувати себе гарячою поживною стравою. Якщо ж вона буде ще й дієтичною — відмовитися від шматочка не зможе жодна жінка.

Так вважає відома кулінарна знавчиня Тетяна Литвинова, яка на своєму Youtube-каналі розповіла про усі секрети приготування «правильної» запіканки з капустою і беконом.

Вам знадобиться:

  • капуста — 500 г;
  • яйця — 4 шт;
  • сіль — 1 ч л;
  • сметана — 300 г;
  • борошно — 3 ст л;
  • розпушувач — 1 ч л;
  • зелена цибуля — 15 г;
  • сир твердий — 200 г;
  • бекон — 100 г;
  • часник — 4 зубчика;
  • гірчиця — 1 ст л.

Приготування

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Починаємо з шинкування капусти — вона має бути добре порізана, а потім переминаємо її з сіллю. Додаємо нарізаний бекон (смажити його не варто, аби страва не втрачала «здорових» калорій).

Далі готуємо заливку: яйця з'єднуємо зі сметаною, гірчицею. З'єднуємо капусту із заливкою і висипаємо у форму для запікання.

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Посипаємо натертим сиром.

Запікати смаколик слід при 160 градусах протягом однієї години.

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Нагадаємо також про запіканку з макаронів з куркою та броколі, яка стане ідеальною вечерею для родини.

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