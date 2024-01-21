Запіканка з капустою по-новому: як збагатити смаком зимову страву
Коли надворі холодно, і свята вже позаду, саме час порадувати себе гарячою поживною стравою. Якщо ж вона буде ще й дієтичною — відмовитися від шматочка не зможе жодна жінка.
Так вважає відома кулінарна знавчиня Тетяна Литвинова, яка на своєму Youtube-каналі розповіла про усі секрети приготування «правильної» запіканки з капустою і беконом.
Вам знадобиться:
- капуста — 500 г;
- яйця — 4 шт;
- сіль — 1 ч л;
- сметана — 300 г;
- борошно — 3 ст л;
- розпушувач — 1 ч л;
- зелена цибуля — 15 г;
- сир твердий — 200 г;
- бекон — 100 г;
- часник — 4 зубчика;
- гірчиця — 1 ст л.
Приготування
Починаємо з шинкування капусти — вона має бути добре порізана, а потім переминаємо її з сіллю. Додаємо нарізаний бекон (смажити його не варто, аби страва не втрачала «здорових» калорій).
Далі готуємо заливку: яйця з'єднуємо зі сметаною, гірчицею. З'єднуємо капусту із заливкою і висипаємо у форму для запікання.
Посипаємо натертим сиром.
Запікати смаколик слід при 160 градусах протягом однієї години.
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