Запіканка з капустою по-новому: як збагатити смаком зимову страву

Коли надворі холодно, і свята вже позаду, саме час порадувати себе гарячою поживною стравою. Якщо ж вона буде ще й дієтичною — відмовитися від шматочка не зможе жодна жінка.

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Так вважає відома кулінарна знавчиня Тетяна Литвинова, яка на своєму Youtube-каналі розповіла про усі секрети приготування «правильної» запіканки з капустою і беконом.

Вам знадобиться:

капуста — 500 г;

яйця — 4 шт;

сіль — 1 ч л;

сметана — 300 г;

борошно — 3 ст л;

розпушувач — 1 ч л;

зелена цибуля — 15 г;

сир твердий — 200 г;

бекон — 100 г;

часник — 4 зубчика;

гірчиця — 1 ст л.

Приготування

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Починаємо з шинкування капусти — вона має бути добре порізана, а потім переминаємо її з сіллю. Додаємо нарізаний бекон (смажити його не варто, аби страва не втрачала «здорових» калорій).

Далі готуємо заливку: яйця з'єднуємо зі сметаною, гірчицею. З'єднуємо капусту із заливкою і висипаємо у форму для запікання.

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Посипаємо натертим сиром.

Запікати смаколик слід при 160 градусах протягом однієї години.

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