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Запіканка з макаронів з куркою та броколі: ідеально для корисної вечері

20:15 16 грудня 2023
Запіканка з макаронів з куркою та броколі

Готується страва дуже просто, а на вигляд і на смак виходить просто приголомшливою. Це ідеальна ідея для вечері, яка обов'язково сподобається, пише видання Poprostu pycha. До речі, нагадаємо рецепт пасти з авокадо.

Інгредієнти:

  • 250 г макаронних виробів,
  • 400 г броколі
  • 400 г курячого філе
  • ½ чайної ложки приправи для курки
  • щіпка перцю
  • 200 мл 30% або 36% вершкового сиру
  • 1 яйце
  • 3 столові ложки густих 18% вершків
  • 1/3 чайної ложки солі
  • 1 великий зубчик часнику
  • 100 г моцарели або чеддеру
  • 30−50 г блакитного сиру

Приготування:

Розділіть броколі (свіжу або заморожену) на суцвіття і варіть у злегка підсоленій воді протягом 10 хвилин. По закінченню цього часу відцідіть воду. Відваріть макаронні вироби у злегка підсоленій воді відповідно до інструкцій виробника. Відцідити воду.

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Філе нарізаємо кубиками та посипаємо приправою для курки. Обсмажуємо в невеликій кількості олії на середньому або сильному вогні, чим довше ви його смажите, тим жорсткішим воно може стати.

У мисці змішайте 30 або 36% вершковий сир (200 мл) з 18% жирними вершками (3 столові ложки), яйцем, сіллю (1/3 чайної ложки) і чорним перцем. Додайте великий зубчик часнику, вичавлений через прес. Перемішуємо все разом.

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Натріть моцарелу на великій тертці. Наріжте кубиками блакитний сир — за бажанням його можна не додавати, але він додає запіканці пікантність.

Викладіть макарони та курку у форму для запікання. Рівномірно викладаємо броколі та блакитний сир. Заливаємо приготованим маринадом. Посипаємо зверху тертою моцарелою. Випікати 17−20 хвилин при 180 градусах.

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Нагадаємо рецепт свинячих реберець на новорічний стіл.

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