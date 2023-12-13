Запіканка з макаронів з куркою та броколі: ідеально для корисної вечері

Готується страва дуже просто, а на вигляд і на смак виходить просто приголомшливою. Це ідеальна ідея для вечері, яка обов'язково сподобається, пише видання Poprostu pycha. До речі, нагадаємо рецепт пасти з авокадо.

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Інгредієнти: 250 г макаронних виробів,

400 г броколі

400 г курячого філе

½ чайної ложки приправи для курки

щіпка перцю

200 мл 30% або 36% вершкового сиру

1 яйце

3 столові ложки густих 18% вершків

1/3 чайної ложки солі

1 великий зубчик часнику

100 г моцарели або чеддеру

30−50 г блакитного сиру

Приготування:

Розділіть броколі (свіжу або заморожену) на суцвіття і варіть у злегка підсоленій воді протягом 10 хвилин. По закінченню цього часу відцідіть воду. Відваріть макаронні вироби у злегка підсоленій воді відповідно до інструкцій виробника. Відцідити воду.

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Філе нарізаємо кубиками та посипаємо приправою для курки. Обсмажуємо в невеликій кількості олії на середньому або сильному вогні, чим довше ви його смажите, тим жорсткішим воно може стати.

У мисці змішайте 30 або 36% вершковий сир (200 мл) з 18% жирними вершками (3 столові ложки), яйцем, сіллю (1/3 чайної ложки) і чорним перцем. Додайте великий зубчик часнику, вичавлений через прес. Перемішуємо все разом.

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Натріть моцарелу на великій тертці. Наріжте кубиками блакитний сир — за бажанням його можна не додавати, але він додає запіканці пікантність.

Викладіть макарони та курку у форму для запікання. Рівномірно викладаємо броколі та блакитний сир. Заливаємо приготованим маринадом. Посипаємо зверху тертою моцарелою. Випікати 17−20 хвилин при 180 градусах.

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