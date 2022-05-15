Неймовірно смачні бюджетні рогалики на смальці: для них не потрібно ні яєць, ні цукру, ні розпушувача
Рогалики на смальці — це дуже старий рецепт, проте він не втрачає актуальності й тепер, адже через війну не у всіх є можливість готувати вишукані десерти. Тут не потрібно ні яєць, ні цукру, ні розпушувача. Тісто виходить еластичне, з яким неймовірно приємно працювати, каже кулінарка Ольга Дума.
Інгредієнти:
- 200 г смальцю;
- 200 г сметани;
- 400−450 г борошна.
Для начинки:
- 400 г вишень,
- дуже смачно виходить з горіховою начинкою.
Приготування:
Смалець з борошном перетерти руками у крихту. Додати сметану, за потреби додати ще борошна. Тісто має бути м'яким і еластичним. Загорнути його у харчову плівку і залишити у холодильнику мінімум на 2 год, можна на ніч.
Розділити тісто на 3−4 частини. Розкачати тонко, з кожної частини зробіть 8 рогаликів. Випікати 25 хвилин при температурі 180 градусів. Ще гарячими обваляти у цукровій пудрі.
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