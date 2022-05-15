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Неймовірно смачні бюджетні рогалики на смальці: для них не потрібно ні яєць, ні цукру, ні розпушувача

22:10 15 травня 2022
рогалики на смальці

Рогалики на смальці — це дуже старий рецепт, проте він не втрачає актуальності й тепер, адже через війну не у всіх є можливість готувати вишукані десерти. Тут не потрібно ні яєць, ні цукру, ні розпушувача. Тісто виходить еластичне, з яким неймовірно приємно працювати, каже кулінарка Ольга Дума.

Інгредієнти:

  • 200 г смальцю;
  • 200 г сметани;
  • 400−450 г борошна.

Для начинки:

  • 400 г вишень,
  • дуже смачно виходить з горіховою начинкою.

Приготування:

Смалець з борошном перетерти руками у крихту. Додати сметану, за потреби додати ще борошна. Тісто має бути м'яким і еластичним. Загорнути його у харчову плівку і залишити у холодильнику мінімум на 2 год, можна на ніч.

Розділити тісто на 3−4 частини. Розкачати тонко, з кожної частини зробіть 8 рогаликів. Випікати 25 хвилин при температурі 180 градусів. Ще гарячими обваляти у цукровій пудрі.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати вишукане фіалкове вареня.

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