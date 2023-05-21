Простий десерт до чаю — сирний пиріг на смальці: «смачний» результат гарантовано

Після того, як майстриня кулінарних справ Alina FooDee поділилася рецептом дуже смачного пирога відомий кулінпрний ресурс «Шуба» розповів, як приготувати сирний пиріг на смальці.

Цей рецепт гарантує смачний результат, а специфічний смак смальцю не вплине на смак пирога, але зробить консистенцію більш розсипчастою.

Інгредієнти: Для основи • Борошно пшеничне 300 г

• Масло вершкове 150 г

• Смалець 1 ст. л.

• Вода 200 мл

• Сіль за смаком Для заливки • Молоко 1 л

• Закваска для сиру 1 ч. л.

• Яйця 5 шт.

• Цукор 100 г

• Вершки 100 мл

• Цукор ванільний 10 г Спосіб приготування: Крок 1/5

Борошно просійте у глибоку миску. Додайте смалець, нарізане масло, сіль і перетріть пальцями суміш. Додайте воду кімнатної температури і замісіть гладеньке однорідне тісто. Сформуйте з нього кулю, загорніть у харчову плівку і покладіть у холодильник на 3 години. Крок 2/5

Для виготовлення кисломолочного сиру у тепле молоко додайте закваску і залиште в теплому місці на 2 години. Потім сирну масу відкиньте на застелений 2 шарами марлі друшляк. Дайте стекти сироватці, а сир у марлі добре відтисніть. Крок 3/5

Тісто викладіть на посипану борошном поверхню, розкачайте тонким круглим коржем. Викладіть його у форму і сформуйте бортики. Покладіть форму з тістом у холодильник. Крок 4/5

Яйця вбийте в миску, додайте цукор, ванільний цукор і розітріть добіла. Порціями додавайте сир і вершки та добре перемішайте. Викладіть сирну масу на основу з тіста. Крок 5/5

У добре розігріту духовку поставте форму і випікайте при температурі 160 °C 50−60 хвилин до золотистого кольору.

Як писали «ФАКТИ», раніше шеф-кухар Валя Саєнко поділилася рецептом приготування пирога з мигдалем та полуницею.

Фото: Depositphotos

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