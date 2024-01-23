Є інформація, що сторони домовились і сума застави буде зменшена, — експерт про справу Мазепи

Суд може зменшити суму застави бізнесмену Ігорю Мазепі, який перебуває під арештом у справі про захоплення земель Київської ГЕС. Про це у Facebook написав політичний експерт Олександр Кочетков.

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Нагадаємо, адвокати Мазепи подали апеляцію на ухвалу Печерського райсуду про взяття його під варту з правом внесення 349 млн грн застави. Суд розгляне скаргу 23 січня, о 14:00.

«Є інсайдерська інформація, що сторони вже домовились, і сума застави може бути зменшена до прийнятної фігуранту. Тоді він фактично опиниться на свободі і зможе навіть чкурнути за кордон», — написав Кочетков.

За його словами, якщо таке рішення буде прийняте й Мазепа вийде з-під варти, це може стати дискредитацією для правохоронних органів і судової системи держави.

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«Вийде, що прихильники Ігоря Мазепи праві, і у нас тут і утиски кришталево чистого і соціально відповідального бізнесу. І справжня диктатура, але недолуга, бо не досягає мети», — вважає експерт.

Ігор Мазепа був затриманий 18 січня на КПП Медика-Шегині під час спроби виїхати за кордон. Йому та брату суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Загалом, про підозру повідомили 12 фігурантам, в офісі компаній пройшов обшук.

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Справа пов'язана із отриманням права на землю для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park у Вишгородському районі Київської області. У ДБР стверджують, що організатори оборудки намагалися захопити 300 га вартістю понад 1 млрд гривень.

У Concorde Capital засудили дії правоохоронців. У компанії вважають, що в цій справі відбувається тиск на бізнес.

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Фото: РБК-Україна

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