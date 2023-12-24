Ковід повернувся: ВООЗ повідомляє про різке зростання випадків зараження за останній місяць

За останній місяць у світі, включаючи Україну, відмічено різке зростання випадків захворюваності на ковід. Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). За її даними, з 20 листопада до 17 грудня кількість нових випадків зараження коронавірусом перевищила 850 тисяч. Це на 52% більше у порівнянні з попереднім 28-денним періодом.

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Але є й хороша новина — за цей же місяць кількість смертей від ковіду знизилася на 8%. Як повідомляє ВООЗ, померло трохи більш як 3000 пацієнтів.

Загалом рівень захворюваності на ковід виріс у чотирьох із шести регіонів — Європейському (54%), Західнотихоокеанському (67%), Африканському (77%), у Південно-Східній Азії (388%). Водночас у Східносередземноморському регіоні цей показник знизився на 51%, а в Американському регіоні — на 23%.

Найбільше нових випадків за 28 днів було виявлено у росії (279 тисяч 359). Зростання склало 130%. На другому місці знаходиться Сінгапур (120 тисяч 898 нових випадків, зростання 86%). Замикає першу трійку Італія (114 795 нових випадків, зростання 10%).

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Натомість Італія посідає перше місце за показником смертності — 510 смертей. Але в попередньому місяці смертність від ковіду в країні була більшою. Скорочення становило 15%. А ось у росії смертність зросла на 50% - за місяць померло 376 пацієнтів з ковідом.

Нагадаємо, у травні 2023 року ВООЗ перестала вважати ковід надзвичайною ситуацією в галузі громадської охорони здоров'я та офіційно оголосила про завершення пандемії.

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В Україні через зростання захворюваності особам із симптомами ковіду чи грипу знову дозволили відкривати лікарняні листи дистанційно. Крім того, відновилася вакцинація від COVID-19 — у МОЗ роз'яснили, кому з українців і скільки разів потрібно «вколотися».

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