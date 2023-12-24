37.59 / 38.14 41.22 / 41.94
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Ковід повернувся: ВООЗ повідомляє про різке зростання випадків зараження за останній місяць

16:05 24 грудня 2023
ковід

За останній місяць у світі, включаючи Україну, відмічено різке зростання випадків захворюваності на ковід. Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). За її даними, з 20 листопада до 17 грудня кількість нових випадків зараження коронавірусом перевищила 850 тисяч. Це на 52% більше у порівнянні з попереднім 28-денним періодом.

Але є й хороша новина — за цей же місяць кількість смертей від ковіду знизилася на 8%. Як повідомляє ВООЗ, померло трохи більш як 3000 пацієнтів.

Загалом рівень захворюваності на ковід виріс у чотирьох із шести регіонів — Європейському (54%), Західнотихоокеанському (67%), Африканському (77%), у Південно-Східній Азії (388%). Водночас у Східносередземноморському регіоні цей показник знизився на 51%, а в Американському регіоні — на 23%.

Найбільше нових випадків за 28 днів було виявлено у росії (279 тисяч 359). Зростання склало 130%. На другому місці знаходиться Сінгапур (120 тисяч 898 нових випадків, зростання 86%). Замикає першу трійку Італія (114 795 нових випадків, зростання 10%).

РЕКЛАМА

Натомість Італія посідає перше місце за показником смертності — 510 смертей. Але в попередньому місяці смертність від ковіду в країні була більшою. Скорочення становило 15%. А ось у росії смертність зросла на 50% - за місяць померло 376 пацієнтів з ковідом.

Нагадаємо, у травні 2023 року ВООЗ перестала вважати ковід надзвичайною ситуацією в галузі громадської охорони здоров'я та офіційно оголосила про завершення пандемії.

РЕКЛАМА

В Україні через зростання захворюваності особам із симптомами ковіду чи грипу знову дозволили відкривати лікарняні листи дистанційно. Крім того, відновилася вакцинація від COVID-19 — у МОЗ роз'яснили, кому з українців і скільки разів потрібно «вколотися».

РЕКЛАМА

114

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

дівчина

Відкриються унікальні можливості: кого чекає успіх та багатство в останній тиждень року

ліхтар

Тельцям — нові стосунки, а Козорогам — вдалі поїздки: що приготували українцям зірки та погода 24 грудня

Гороскоп

Зміям потрібно виявити обережність, а Драконам можна сміливо йти вперед: східний гороскоп на останній тиждень 2023 року, що минає

Людмила Монастирська

«Я стояла на сцені, а моя дочка під обстрілами їхала евакопоїздом»: оперна прима Людмила Монастирська про пережите за час великої війни

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту