Смачна та ніжна рисова запіканка з куркою за рецептом Наталії Калніної: весь секрет у способі приготування
Відома кулінарка Наталія Калніна, авторка шоколадного торта «Ідеал» та найніжнішого сирного печива з яблуками та корицею, поділилася своїм рецептом рисової запіканки з куркою.
«Я так часто готувала з червоною рибою, а нещодавно замінила рибу на курку і трохи поекспериментувала з процесом приготування, вийшло божественно смачно, рекомендую» , — розповіла кулінарка.
Запіканка рисова з куркою:
Продукти:
курка філе — 500 г
цибулина — 1−2 шт
сіль — ½ ч.л.
майонез — 3 ст.л.
сметана — 2 ст.л.
сік половини лимона
суміш перців — за смаком
рис круглий — 300 г
вода — 600мл
сіль — ½ч.л.
майонез — 3 ст.л.
сметана — 2 ст.л.
Як готується страва, показано у відео.
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