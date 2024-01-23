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Смачна та ніжна рисова запіканка з куркою за рецептом Наталії Калніної: весь секрет у способі приготування

17:20 23 січня 2024
запіканка

Відома кулінарка Наталія Калніна, авторка шоколадного торта «Ідеал» та найніжнішого сирного печива з яблуками та корицею, поділилася своїм рецептом рисової запіканки з куркою.

«Я так часто готувала з червоною рибою, а нещодавно замінила рибу на курку і трохи поекспериментувала з процесом приготування, вийшло божественно смачно, рекомендую» , — розповіла кулінарка.

Запіканка рисова з куркою:

Продукти:

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курка філе — 500 г
цибулина — 1−2 шт
сіль — ½ ч.л.
майонез — 3 ст.л.
сметана — 2 ст.л.
сік половини лимона
суміш перців — за смаком
рис круглий — 300 г
вода — 600мл
сіль — ½ч.л.
майонез — 3 ст.л.
сметана — 2 ст.л.

Як готується страва, показано у відео.

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Раніше кулінарний майстер Тетяна Литвинова розповіла про всі секрети приготування «правильної» запіканки з капустою та беконом.

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