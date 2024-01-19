Ароматне, м'яке та дуже смачне: ідеальний рецепт печива від Наталії Калніної
Відома кулінарка Наталя Калніна, авторка шоколадного торту «Ідеал», поділилася рецептом сирного печива з яблуками та корицею.
«Воно просто ідеальне. Виходить ніжне, ароматне, м'яке та дуже смачне», — каже кулінарка й радить господиням приготувати таке печиво. Адже за 30 хвилин можна зробити цілу гору такої смакоти.
Інгредієнти:
Сир- 200 гр
Борошно — 230 гр
Цукор — 100 гр
Рослинна олія — 100 гр
Розпушувач — 2ч.л.
Сіль — ¼ч.л.
Яблуко — 2−3шт. (300−350 гр)
Для посипання:
Цукор — 50 гр
Кориця — 1ст.
Приготування:
У миску з сиром розбитио яйце, висипати сіль та цукор, ретельно перемішати. У сирну масу вилити олію, висипати борошно й розпушувач, замішати м’яке та еластичне тісто.
Очистити від шкірки та насіння яблука, нарізати на маленькі кубики. Висипати яблучні кубики в тісто, змішати.
Розділити тісто на 16 частин, сформувати колобки розміром з волоські горіхи.
Покласти печиво на лист, застелений пергаментом. Можна обваляти печиво в суміші цукру та кориці.
Випікати за 180 градусах 25−30 хвилин.
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