«Регулюють рівень цукру»: ви маєте негайно додати горіхи макадамії до свого раціону

Горіхи макадамії посідають перше місце в рейтингах горіхів, це справжні вершки царства горіхів, адже в цих маленьких бежевих тілах міститься безліч корисних речовин. Ці горіхі згідно з дослідженнями, містять найбільшу кількість жирів серед горіхів. Багаті на вітаміни, мінерали, клітковину та антиоксиданти, зокрема тіамін (вітамін В1), марганець і мідь, вони зміцнюють здоров'я кишечника, допомагають захиститися від різних захворювань і навіть зменшують набір ваги, пише видання Women's Health.

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Сучасна порада щодо здоров'я — майже загальноприйнята, полягає в тому, щоб їсти щонайменше 30 різних рослин на тиждень, включаючи овочі, фрукти, насіння, зернові, трави і, як ви вже здогадалися, горіхи.

Невеликі поради, коли ви додаєте горіхи макадамії до свого щотижневого раціону — тримайтеся подалі від рядів з печивом, натомість посипайте горіхами салати, використовуйте їх як паніровку для риби або просто їжте в якості перекусу. Варто також зазначити, що горіхи досить калорійні: 10−12 штук — стандартна порція — містять 200 калорій, тому орієнтуйтеся приблизно на цю кількість.

Горіхи макадамії також містять багато флавоноїдів, рослинних сполук з корисними для здоров'я антиоксидантними властивостями, які знижують рівень холестерину та борються із запаленням — насправді, вони займають перше місце за вмістом флавоноїдів серед усіх горіхів. Вони навіть містять велику дозу токотрієнолів, типу вітаміну Е з антиоксидантними властивостями, який, як було встановлено, знижує рівень холестерину і навіть захищає від нейродегенеративних розладів, захворювань мозку та раку.

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Дослідження показали, що вживання горіхів макадамії може знизити загальний рівень холестерину та рівень холестерину ЛПНЩ до 10%, подібно до здорової для серця дієти з низьким вмістом жирів. Завдяки високому вмісту мононенасичених жирів, які містяться в оливковій олії та авокадо, вони зменшують запалення і покращують здоров'я серця, знижуючи ризик інсульту та смертельних серцевих нападів.

Горіхи макадамії містять дуже багато пальмітолеїнової кислоти, мононенасичених жирів, також відомих як омега-7, які, як було доведено, зменшують набір ваги і жирові клітини. Крім того, багаті на білок, корисні жири та клітковину, вони допомагають відчувати себе ситими довше, а також уникати стрибків цукру.

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