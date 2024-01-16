Забудете про високий тиск: названі переваги низьковуглеводних та кетогенних дієт для здоров’я

Низьковуглеводні дієти викликають суперечки протягом десятиліть. Деякі люди стверджують, що ці дієти підвищують рівень холестерину і викликають серцеві захворювання через високий вміст жирів. Однак у більшості наукових досліджень низьковуглеводні дієти доводять свою цінність як здорові та корисні, пише видання Healthline.

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Зокрема, низьковуглеводні дієти знижують апетит. Голод, як правило, є найгіршим побічним ефектом дієти. Це одна з головних причин, чому багато людей почуваються нещасними і врешті-решт здаються. Однак низьковуглеводне харчування призводить до автоматичного зниження апетиту. Дослідження постійно показують, що коли люди скорочують кількість вуглеводів і їдять більше білків і жирів, вони в кінцевому підсумку споживають набагато менше калорій. Відмова від вуглеводів — один з найпростіших і найефективніших способів схуднення.

Низьковуглеводні дієти дуже ефективні для зменшення шкідливого абдомінального жиру. Тригліцериди — це молекули жиру, які циркулюють у крові. Добре відомо, що їхній високий рівень натщесерце — рівень в крові після нічного голодування — є сильним фактором ризику серцевих захворювань. Коли люди скорочують споживання вуглеводів, вони, як правило, відчувають дуже різке зниження рівня тригліцеридів у крові.

Низьковуглеводні та кетогенні дієти також можуть бути особливо корисними для людей з діабетом та інсулінорезистентністю, від яких страждають мільйони людей у всьому світі. Дослідження доводять, що скорочення споживання вуглеводів різко знижує рівень цукру та інсуліну в крові. Деяким людям з діабетом, які починають дотримуватися низьковуглеводної дієти, може знадобитися зменшити дозу інсуліну на 50% майже одразу. В одному дослідженні серед людей з діабетом 2 типу 95% зменшили або скасували прийом цукрознижувальних препаратів протягом шести місяців. Якщо ви приймаєте ліки для зниження рівня цукру в крові, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж вносити зміни у споживання вуглеводів, оскільки для запобігання гіпоглікемії може знадобитися коригування дозування.

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Підвищений артеріальний тиск, або гіпертонія, є значним фактором ризику багатьох захворювань, включаючи хвороби серця, інсульт та ниркову недостатність. Низьковуглеводна дієта — ефективний спосіб знизити артеріальний тиск, що має зменшити ризик цих захворювань і допомогти вам жити довше.

Ваш мозок потребує глюкози, оскільки деякі його частини можуть спалювати лише цей тип цукру. Ось чому ваша печінка виробляє глюкозу з білка, якщо ви не їсте вуглеводів. Проте значна частина мозку також може спалювати кетони, які утворюються під час голодування або коли споживання вуглеводів дуже низьке. Саме цей механізм лежить в основі кетогенної дієти, яка десятиліттями використовується для лікування епілепсії у дітей, які не реагують на медикаментозне лікування. У багатьох випадках ця дієта може вилікувати дітей від епілепсії. В одному дослідженні більше половини дітей, які сиділи на кетогенній дієті, відчули зменшення кількості нападів більш ніж на 50%, а 16% стали вільними від нападів. Низьковуглеводні та кетогенні дієти зараз вивчають і при інших захворюваннях мозку, в тому числі при хворобах Альцгеймера та Паркінсона.

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Раніше повідомлялося, як Кім Кардаш’ян вдалося схуднути на 30 кілограмів за допомогою низьковуглеводної дієти Аткінса.

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