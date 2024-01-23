Мазепу залишили під вартою: що відомо

Київський апеляційний суд сьогодні, 23 січня, залишив українського бізнесмена Ігоря Мазепу під вартою, проте суттєво зменшив розмір застави.

Про це повідомляє hromadske.

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Тим самим Київський апеляційний суд під час вироку частково задовольнив скаргу адвокатів Мазепи. Бізнесмена залишили під вартою до 27 лютого 2024, проте зменшили заставу з майже 350 млн гривень до 21 млн гривень.

У відповідь на вирок суду прокурор та адвокати подали апеляційні скарги. Перший просив збільшити розмір застави до 700 млн гривень, а захист — скасувати ухвалу Печерського суду.

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Щодо розміру застави, то прокурор відповів, що враховані ризики та майновий стан підозрюваного.

Нагадаємо, 18 січня на українсько-польському кордоні затримали відомого українського бізнесмена Ігоря Мазепу. Пізніше в компанії Concorde Capital уточнили, що бізнесмен хотів виїхати з країни для того, щоб потрапити на Всесвітній економічний форум у Давосі.

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19 січня Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту.

Мазепу підозрюють в організації схеми незаконного заволодіння землею Київської ГЕС. Також у схемі нібито брали участь співробітники Держгеокадастру. Одного зі співробітників Держгеокадастру заарештували ще минулого місяця, повідомили ЗМІ. Також 19 січня заарештували ще двох фігурантів справи.



Як повідомляли «ФАКТИ», в ніч на 22 січня на Чернігівщині вщент згорів заміський будинок Ігоря Мазепи.

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