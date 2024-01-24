З автографом переможця світу: що можна побачити у новій розкішній квартирі сина Девіда та Вікторії Бекхем

Девід Бекхем, який нещодавно невдало пожартував над дружиною Вікторією, залишається одним з найбільш впізнаваних футболістів у світі, попри те, що він завершив кар'єру понад 10 років тому. Девід зумів залишитися в центрі уваги громадськості разом зі своєю сім'єю: Вікторією, Брукліном, Ромео, Крузом і Харпером.

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Девід Бекхем, бувши президентом і співвласником клубу MLS «Інтер Майамі», накопичив чималі статки, такі, що його діти можуть не турбуватися про своє майбутнє.

Його син Ромео Бекхем щойно виїхав з батьківського будинку, який оцінюється майже в 40 мільйонів доларів. Ромео вирішив переїхати до розкішної квартири разом зі своєю дівчиною Мією Реган.

Ромео Бекхем наразі грає за молодіжну команду «Брентфорд», тому є припущення, що його нова квартира знаходиться в районі Лондона, пише Marca.

Квартира Ромео наповнена безліччю неонових вогнів. На одній з фотографій, якими він і його дівчина діляться в соціальних мережах, можна побачити футболку Ліонеля Мессі з автографом переможця чемпіонату світу, рідкісну пам'ятну річ, яку Ромео вставив у рамку та повісив на стіну.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Девід і Вікторія Бекхем порадували шанувальників сімейними різдвяними фото.

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