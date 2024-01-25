З початку лютого в Ірландії будуть знижені виплати для українських біженців. Це стосується всіх, хто тільки прибув або планує прибути в Ірландію. Замість 220 євро на тиждень, як раніше, переселенцям буде платити всього лише 38,80 євро, повідомляє Irish Mirror.

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Відповідне рішення прийняв Кабінет міністрів країни.

Також буде обмежена тривалість перебування людей у наданому державою житлі до 90 днів.

Міністерка соціального захисту Ірландії Хізер Хамфріс обговорить законодавство щодо зменшення виплат для новоприбулих українських біженців у Комітеті соціального захисту. На цей час відомо, що в разі ухвалення, знижений платіж почне діяти на початку лютого.

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Також очікується, що міністр інтеграції Ірландії Родерік О'Горман представить Кабінету міністрів пропозиції щодо шести нових центрів прийому людей, які шукають притулок протягом наступного тижня або двох.

Наразі речник уряду не зміг уточнити, коли будуть відкриті шість нових центрів. Очікується, що це питання обговорюватиметься на засіданні підкомітету Кабміну з питань України.

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«Уряд підкреслив, що шукачам притулку потрібно переїхати у більш постійне житло, а не покладатися на готельне та туристичне», — йдеться у матеріалі.

Крім того, зазначається, що Ірландія з 4 грудня 2023 не може надати житло самотнім заявникам чоловічої статі.

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«Нові дані, оприлюднені Департаментом з питань інтеграції у вівторок, підтвердили, що загальна кількість нерозміщених чоловіків, які просять міжнародний захист, зараз становить 628», — йдеться у матеріалі.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Польщі останнім часом зменшується кількість українських біженців. Українці, які отримали статус тимчасового захисту у Польщі, зараз переїжджають до Німеччини, Нідерландів та Норвегії.

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