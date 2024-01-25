Готував кібератаки на урядові сайти України та наводив російські ракети на Харків: СБУ затримала хакера

Кіберфахівці Служби безпеки викрили чоловіка, який коригував ворожий вогонь по Харкову та готував кібератаки на сайти українських органів влади.



За даними спецслужби, це учасник російського хакерського угруповання «народна сyberармія рф», яке підконтрольне фсб.

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За наведенням зрадника окупанти здійснили два ракетних удари по цивільній інфраструктурі обласного центру. Серед постраждалих об’єктів була місцева лікарня.

Він також розвідував місця базування Сил оборони на території регіону. Насамперед його цікавили можливі бойові позиції артилерії та систем протиповітряної оборони ЗСУ.

Крім того, хакер виконував завдання фсб щодо підготовки серії DDoS-атак на сайти держпідприємств та органів влади України.

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За даними слідства, фігурантом є місцевий житель, спеціаліст у сфері ІТ, якого фсб залучила до співпраці через спеціалізований Телеграм-канал хакерських спільнот.

Для збору розвідданих про дислокацію Сил оборони фігурант обходив місцевість та приховано фіксував об’єкти, де, за його «версією», могли перебувати українські захисники.

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Отримані відомості він надсилав до фсб через популярний месенджер у вигляді скріншотів електронних карт з координатами потенційних цілей.

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено 3 мобільні телефони, ноутбук та флеш-носії, які він використовував у підривній діяльності на користь рф.

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Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Як повідомляли «ФАКТИ», СБУ перехопила російського агента, який розвідував позиції ЗСУ під Авдіївкою.

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