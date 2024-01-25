Марія Бурмака вперше розповіла, чому помер її брат-військовослужбовець

Відома українська співачка Марія Бурмака розповіла про свого єдиного брата Святослава, який раптово помер після лікування в госпіталі. Його серце зупинилося 4 січня.

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Як розповіла Марія в програмі ЖВЛ, молодший брат з перших днів російського вторгнення став на захист країни. Спочатку він хотів долучитися до лав тероборони, але йому відмовили. Тому він пішов до військкомату. Вже за тиждень Святослава мобілізували.

«Досить довгий час ми не знали, він просто не казав. 143-тя бригада артилерійська, ці „піони“, я побачила відео, я не знала, що є така бойова техніка. Він брав участь у боях за Київ», — розповіла народна артистка України.

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На фронті Святослав отримав поранення, мав контузію, лікувався в госпіталі і знову повертався на фронт, де знову отримав контузію.

«І знову була контузія дуже сильна, і знову його поклали в госпіталь. Його виписали з госпіталя у квітні 2023 року. Мій брат казав: «У мене поранена душа в шматки», — розказала Марія.

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За її словами, брат важко переживав усе, але не хотів звертатись до психологів. Крім того, виявилося, що у Святослава була ішемічна хвороба серця, про яку він не знав раніше.

«Йому стало погано. Його везли у швидкій і в нього просто зупинилося серце. Я була у Львові і перше, що зробила, я взяла таксі їхати в Київ, і проплакала всю дорогу, бо я не могла зрозуміти, що взагалі сталося», — поділилася співачка.

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Святослава поховали на Алеї Слави в Бортничах на одному кладовищі з батьками та бабусею. У нього залишилися дружина та двоє доньок — 14-річна Людмила та 1,5-річна Ксенія.

Раніше дружина народного артиста Віталія Білоножка Світлана розповіла про підступну хворобу, яка вкоротила йому життя.

Також дружина телеведучого Андрія Бєднякова Анастасія Коротка вперше розповіла про трагічну загибель молодшої сестри.

Фото в заголовку: instagram.com/mariaburmaka

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