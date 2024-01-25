«Просто помовчи»: Тіна Кароль здивувала новим відео

Популярна співачка Тіна Кароль, яка нещодавно відпочивала з сином у Карпатах, випустила чуттєвий кліп на пісню «Троянди». Артистка вирішила приурочити прем’єру до свого дня народження. Музику Тіна написала сама та стала продюсером дуже лаконічного кліпу. У чорно-білому кадрі лише співачка, високий стул та мікрофон.

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За словами Кароль її пісня про глибокі почуття, які віддзеркалюють соціальну драму сьогодення. «Просто помовчи, вже не буде як колись», — співає, ледь не ридаючи, Тіна.

«Піснею «Троянди» я хотіла заповнити порожнечу в серцях мільйонів людей для того, щоб мовчання нарешті знайшло саундтрек і голос, — сказала Кароль про свій доробок. — Важливими стали лише ті, з ким можна помовчати, ніби бути «на одній гучності».

«Троянди» — це пісня про момент, коли всередині щось ламається на дві частини: на зраду і правду, на минуле та майбутнє".

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Автором слів «Троянди» став Андрій Безкровний, який зауважив, що робота з Тіною для нього досвід та відповідальність. Шанувальники співачки відразу відреагували на її нову роботу, вітаючи Тіну з днем народження.

«Яка пісня, нарешті повернулася така ніжна та лірична Тіна, — написали у коментарях. — Хочеться більше саме таких пісень!«

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«Відсутність спецефектів, це особлива любов в цьому кліпі, це як фото без обробки, але такі живі та прекрасні», — зауважили у коментарях.

Нагадаємо, що кліп «Не святі» Тіни Кароль мережа рознесла у коментарях.

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«ФАКТИ» писали, що Наталя Могилевська випустила чуттєве відео.

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