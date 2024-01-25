«А чому не дали слово захисницям?»: в мережі скандал через колекцію білизни для військових, обличчям якої стала гумористка Олена Кравець

Один з відомих українських брендів жіночої білизни випустив спеціалізовану колекцію білизни для жінок-військових. Тактичні комплекти складаються з топу та двох трусиків, і як йдеться у пресрелізі, розробляли їх близько року, вивчаючи потреби захисниць. Крім того, при купівлі білизни з лімітованої колекції, дві військовослужбовиці отримують комплекти (один піде від купівлі з колекції, а другий — від бренду). Все б нічого, ініціатива варта уваги, проте користувачі не приховують свого гніву. Адже «рекламувати» білизну, призначену для військовослужбовиць, взяли не самих захисниць, а ведучу та колишню акторку «95-го кварталу» Олену Кравець, яка після гучного скандалу з фінансуванням запускає нове шоу. Мережа вибухнула критикою.

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«Двічі кума президента Зеленського Лєна Кравець перестала знімати своє лайно-шоу за 33 мільйони наших податків. Однак — нахабно лізе піаритись на військових. Бренд білизни brabrabra.ua зробив Лєну Кравець обличчям кампанії щодо забезпечення білизною наших жінок-військових, — написала на своїй сторінці в соцмережі журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва. — „Одна за одну — коли жінка в тилу дбає про жінку на передовій“. Ми бачили, як про всіх дбала Лєнка Кравець — довелось майже рік голосно вимагати припинити цей приватний бенкет за наші податки».

Вона додала, що ідея акції достойна. Але публічне обличчя можна знайти більш якісне за «жінку, яка спекулювала на кропив"янці, родинних зв’язках і отримала купу грошей на власні забаганки на телеканалі «Дім».

«В той момент, коли у нас, наприклад, були загострення на Бахмуті і під Вугледаром. За задумкою Кравець цитує реальних захисниць, які розказують, яка білизна їм треба і де саме вони відчувають дискомфорт. Вибачте, а чому не дати слово нашим захисницям напряму? Це би показало зайвий раз наших дівчат на фронті. І історії з перших вуст сприймались би більш щиро.

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Врешті у нас є купа медійних жінок-військовослужбовиць різних типажів, які би добре донесли суть проблеми загалу. При чому офігезних жінок — яких можна з задоволенням послухати.

Бренд відповів на мою заувагу. Постаралась коротко у відповідь описати, що не так, коли Лєнка Кравець грає роль захисниці військових".

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Та й, додала Данилюк-Ярмолаєва, «за 27 мільйонів можна було би 62 тисячі захисниць вдягнути в щось преміальне».

На офіційній сторінці бренду жіночої білизни користувачі залишили десятки гнівних коментарів, не розуміючи, чим саме користувались дизайнери під час відбору «обличчя колекції» для захисниць.

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«Ідея щодо комфортної білизни для захисниць — чудова. Я охоче доєднаюся. Але… Олена Кравець? — написала Оксана Онуфрійчук. — Хочете знищити вашу репутацію — вперед. Бренд, що обирає для себе Олену Кравець, а значить і її цінності, має розуміти ризики. Для мене така співпраця — це сигнал припинити купувати вашу продукцію. Там, де є ця особа, про допомогу для ЗСУ мови бути не може».

«І оце обличчя бренду??? А чи не тисне вас витрачених 27 мільйонів на її відстойну програмку в час війни за рахунок держбюджету? Ганьба вам. Хотіла б щось придбати, та бажання відпало, побачивши оце лице. І десятому закажу обходити вас стороною», — додала Оксана Кірик.

«Ви написали, що вона перша відгукнулася, а може ви її першу покликали? Невже нема більш достойних жінок?» — обурюється Ірина Царюк.

На скандал вже відреагувала сама Олена Кравець. Щоправда, досить оригінальним способом, не називаючи конкретних імен. Вона розмістила світлину, на якій двоє людей із крилами на спині б'ють того, хто на землі і з «рогами» на голові. Ймовірно, маючи на увазі себе та хейт у свою сторону.

«Диявол починається з піни на губах янгола, що бореться за справедливість», — написала Кравець. — Залишу це тут. Здається, в тилу нам ще довго це усвідомлювати".

Додамо, що наприківнці 2023 року на сайті Prozorro опублікували інформацію про те, що на розважальне вечірнє шоу Олени Кравець пішли гроші з державного бюджету — близько 27,5 мільйонів гривень. Це збурило мережу: українці вважають несправедливим такий розподіл держкоштів.

Зрештою, після хвилі гніву Кравець заявила, що програма більше не буде виходити. Й вона є тільки обличчям та ведучою програми, отримує зарплатню, але не відповідає за розподілення коштів чи фінансування каналу.

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