Збували «зілля» через популярний месенджер: в Києві викрили банду наркоторговців

Святошинська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно організатора та п’ятьох учасників злочинної групи за обвинуваченням у вчиненні особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.



Згідно з матеріалами слідства, констатують у прокуратурі, члени наркоугруповання займалися виготовленням, придбанням та збутом особливо небезпечних наркотичних речовин — кокаїну, а також психотропних речовин — амфетаміну та МДМА. Реалізація «товару» здійснювалася через Telegram-канал на території різних районів столиці.

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Слідчі дії з фігурантами справи

До числа постійних покупців магазинів входили сотні осіб. Розрахунки за наркотики проводилися шляхом безготівкових переведень з карток покупців на банківські картки та рахунки фігурантів, а також за готівку.

Доставляли ж «товар» замовникам просто через столичні служби таксі.



Під час документування злочинної діяльності правоохоронці провели контрольовані закупки, у тому числі «безконтактну» оптову закупку наркотиків та психотропів. Також за результатами низки інших негласних слідчих дій також вдалося встановити маршрути переміщення наркотиків.



Під час проведення санкціонованих та невідкладних обшуків у помешканнях зловмисників, місцях схрону «товару» та в автомобілях вилучено обладнання для масового виготовлення синтетичних наркотиків, кокаїн вагою 200 г, значну кількість амфетаміну, PVP, канабісу та прекурсорів, блокноти із записами продажів наркотичних речовин, записи про переміщення коштів, отриманих від наркобізнесу, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, грошові кошти у гривнях та іноземній валюті, банківські картки.



Приблизна вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин може становити близько 3 млн гривень.



Наразі шістьох учасників наркоугруповання затримали та обрали їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.



Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, як наприкінці минулого року українські правоохоронці викрили наркосиндикат, який діяв одразу в кількох регіонах країни. Річний прибуток злочинної організації складає понад 100 мільйонів гривень!

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