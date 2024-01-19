Продавали наркотиків щомісяця на 40 млн грн: СБУ припинила діяльність міжнародної злочинної групи

СБУ та Національна поліція ліквідували ще один канал постачання важких наркотиків та психотропів до країн Євросоюзу та Близького Сходу.

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За даними правоохоронців, у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Черкаській та Сумській областях нейтралізовано злочинну організацію, яка виготовляла та збувала промислові обсяги амфетаміну, α-PVP, мефедрону та канабісу.

У ході одночасних оперативних заходів ліквідовано 5 нарколабораторій і затримано 19 учасників угруповання.

Крім заборонених речовин, у зловмисників вилучено автомат Калашникова, снайперську гвинтівку з глушником, бойові гранати Ф-1 та РГО, а також понад 1,5 тис. набоїв до стрілецької зброї.

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За даними слідства, щомісяця фігуранти виробляли понад 80 кг наркотиків та психотропів на більше ніж 40 млн грн.

Готовий «товар» учасники угруповання збували двома каналами: перший — був орієнтований на замовників з різних регіонів України, інший — працював на зарубіжних наркодилерів.

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Для замаскованого переправлення «продукції» за кордон зловмисники ховали його у міжнародних посилках під виглядом косметики або сантехнічних виробів.

Під час оперативних дій «на гарячому» затримано 3-х організаторів банди, які намагались відправити іноземним спільникам партію α-PVP.

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Завдяки спецоперації СБУ, вдалося ліквідувати нарколабораторії та запобігти створенню міжнародного каналу контрабанди заборонених речовин.

Під час майже 90 обшуків правоохоронці виявили майже 200 кг наркотичних речовин, а саме α-PVР, мефедрону, амфетаміну та канабісу, а також прекурсорів. Крім того, було знайдено обладнання для виготовлення та фасування «товару», чорнові записи з даними про наркотрафік та клієнтів та гроші у розмірі понад 2 млн у гривневому еквіваленті.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

16 учасників злочинної організації перебувають під вартою. Ще трьом обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали у Києві водія маршрутки, який збував наркотики на зупинці громадського транспорту.



Як повідомляли «ФАКТИ», в Україні колишній поліцейський та чинні митники попалися на постачанні еквадорського кокаїну.

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