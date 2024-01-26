Міста-примари: в Японії мільйони покинутих будинків виставлені на продаж

В Японії, яка нещодавно виділила 37 млн доларів на дуже важливе озброєння для України, виставлені на продаж мільйони покинутих сільських будинків. Надлишок пропозиції захоплює іноземців, які можуть придбати такий будинок лише за 23 тисячі доларів. Але в основі цього надлишку лежать значущі зміни в японській культурі. Демографічні та економічні тенденції, включно зі скороченням населення та міграцією із сільської місцевості до міст, у поєднанні створюють проблему міст-примар в Японії.



Згідно з останнім дослідженням житлового фонду та земельних ресурсів країни за 2018 рік, у сільській місцевості Японії налічується понад 8,5 мільйона акія, або покинутих будинків. За деякими підрахунками, їх набагато більше. Дослідницький інститут Номура (NRI) вважає, що їхня кількість наближається до 11 мільйонів.

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Сінгапурське бюро Business Insider повідомило про проблему японських міст-привидів у 2021 році. Суть проблеми полягає в тому, що населення Японії протягом кількох десятиліть неухильно мігрує до міст, залишаючи позаду себе порожню сільську місцевість. Як сказав тоді Річард Ку, головний економіст NRI, японська сільська місцевість пустішає з середини 90-х років.

Існує також питання скорочення населення. У 2022 році рівень народжуваності в Японії знижувався сьомий рік поспіль та впав до 1,26 народження на жінку з показника 1,30 в попередньому році.

Річард Ку каже, що японці віддають перевагу новобудовам, а не старим будинкам. Безпека конструкцій також викликає велике занепокоєння: багато будинків були побудовані до внесення змін до Закону про будівельні стандарти 1981 року, які вимагали кращої сейсмостійкості.



Японські закони про право власності ускладнюють втручання уряду. До 2015 року уряд не мав права вимагати від власників належного управління своїми будинками. Також складно знайти власників будинків, які тривалий час залишаються порожніми.

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«Потрібно докласти величезних зусиль, щоб з'ясувати, кому належить будинок, тому здебільшого уряд просто опускає руки, — кажуть експерти. — Хати стоять порожні роками, а уряд навіть не може їх знести».

Деякі іноземці кажуть, що реконструкція будинків в Японії є доступнішою, ніж купівля будинку в їхній власній країні.

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Як раніше повідомляли «ФАКТИ», в Японії нещодавно десятки людей загинули внаслідок потужного землетрусу, що стався на півострові Ното та прилеглих територіях.

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