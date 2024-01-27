Курячі стегенця по-єврейськи у мультиварці: смачний рецепт для суботи
Курка по-єврейськи — це смачний варіант приготування птиці з мінімальною кількістю інгредієнтів. Найчастіше для готування беруть казан або каструлю з товстими стінками. Але в разі необхідності (як сьогодні, в суботу, коли євреям бажано не проводити багато часу за справами) можна примінитити і мультиварку — як і для приготування голубців.
Про схожий випадок пише учасниця товариства Cookpad Наталя.
«Колега поділилася рецептом. Але в мене було обмаль вільного часу, готувалася до своєї днюшки. Щоб не слідкувати за процесом, зробила їх у мультиварці. Мені сподобався рецепт! Може і Вам стане у пригоді!», — зазначає дописувачка.
Інгредієнти:
- 8 стегенець
- 300 г цибулі
- 50 г масла
- сіль, перець за смаком
- 1/3 ч. л. соди
Інструкція з приготування
Крок 1
У каструлю додати масло, дрібно порізану цибулю та соду. Тушкувати 5 — 7 хв.
Крок 2
Стегенця посолити, поперчити і викласти на цибулю.
Крок 3
Готувати 40 — 45 хв. Через половину даного часу — перевернути стегенця.
Зазначимо, що в Мережі є інші поради від тих, хто готував курку по-єврейські більш традиційними способами.
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