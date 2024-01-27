Курячі стегенця по-єврейськи у мультиварці: смачний рецепт для суботи

Курка по-єврейськи — це смачний варіант приготування птиці з мінімальною кількістю інгредієнтів. Найчастіше для готування беруть казан або каструлю з товстими стінками. Але в разі необхідності (як сьогодні, в суботу, коли євреям бажано не проводити багато часу за справами) можна примінитити і мультиварку — як і для приготування голубців.

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Про схожий випадок пише учасниця товариства Cookpad Наталя.

«Колега поділилася рецептом. Але в мене було обмаль вільного часу, готувалася до своєї днюшки. Щоб не слідкувати за процесом, зробила їх у мультиварці. Мені сподобався рецепт! Може і Вам стане у пригоді!», — зазначає дописувачка.

Інгредієнти:



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8 стегенець

300 г цибулі

50 г масла

сіль, перець за смаком

1/3 ч. л. соди

Інструкція з приготування

Крок 1

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У каструлю додати масло, дрібно порізану цибулю та соду. Тушкувати 5 — 7 хв.

Крок 2

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Стегенця посолити, поперчити і викласти на цибулю.

Крок 3

Готувати 40 — 45 хв. Через половину даного часу — перевернути стегенця.

Зазначимо, що в Мережі є інші поради від тих, хто готував курку по-єврейські більш традиційними способами.

Зверніть увагу також на ситну рисову запіканку з куркою за рецептом Наталії Калніної.

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