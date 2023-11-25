Голубці на пару в мультиварці: такі ж смачні, але менше калорій
Голубці є дуже популярною стравою в Україні. Голубці, приготовлені на пару, менш жирні за класичні й підходять людям, як стежать за кількістю спожитих калорій, пише Шуба.
Голубці на парі такі ж смачні, як звичайні. Проте вони готуються без соусу, а тому менш калорійні. Ви можете готувати їх в електричній пароварці, мультиварці з режимом «Пароварка» чи на плиті в каструлі-пароварці.
Інгредієнти (на 6 порцій):
М’ясний фарш — 500 г
Рис — 100 г
Цибуля ріпчаста — 1 шт
Часник, зубчики — 2 шт
Сіль за смаком
Приправа до мʼяса за смаком
Вода — 500 мл
Спосіб приготування:
Крок ¼
Рис промийте, залийте 200 мл води, посоліть, доведіть до кипіння і варіть на маленькому вогню 15 хвилин. Потім дайте трохи охолонути.
Крок 2/4
Цибулю і часник почистьте, подрібніть і покладіть у фарш. Перемішайте, додайте готовий рис, сіль, спеції до м’яса і добре вимішайте.
Крок ¾
Листки капусти пропарте у гарячій воді 2−3 хвилини, дістаньте, просушіть і зріжте потовщення. У кожний лист щільно загорніть порцію фаршу.
Крок 4/4
У чашу мультиварки налийте 500 мл води, зверху помістіть контейнер — пароварку і викладіть в нього голубці в один шар. Закрийте кришку і встановіть програму «Варіння на парі» на 40 хвилин. Натисніть кнопку «Старт» і готуйте до кінця програми.
Як писали «ФАКТИ», раніше Тетяна Литвинова поділилася рецептом лінивих голубців, а досвідчені господині розповіли, як правильно засолити капустяне листя для голубців.57