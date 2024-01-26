Російський військово-транспортний літак Іл-76 впав біля села Яблоново Бєлгородської області росії. Такою інформацією поділився американський Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на геолокаційні кадри, які опублікували різні російські джерела. Український льотчик та військовий експерт Олексій Мельник проаналізував виданню Charter97.org відео та фото з місця падіння літака, які є у відкритому доступі.

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«На мій погляд, є достовірне відео падіння літака. На підставі цього можна зробити однозначні висновки про те, що літак був збитий у повітрі. Є відеофіксація вибуху ракети й ознаки того, що некерований літак упав на землю. У процесі цього падіння в нього відвалилася якась частина, імовірно — двигун. Це практично 100% підтвердження того, що відбулося руйнування конструкції літака в повітрі внаслідок влучання в нього ракети. З усім тим, що показує російська сторона крупним планом з місця подій, потрібно бути дуже обережними.

Місце події оточили російські військові. У цьому випадку в публічний доступ потрапляють лише ті кадри, які вписуються в легенду, вибудувану вже офіційним керівництвом росії. Навіть якщо ми побачимо якусь частину фюзеляжу зі слідами пошкодження або останки людських тіл, то не факт, що це саме цей Іл-76. Давайте згадаємо малайзійський Boeing рейсу МН-17. Скільки було фейків і спроб відвести слідство вбік? Там було міжнародне розслідування. А тут ніяких незалежних експертів, а російські фахівці підтвердять будь-яку версію".

Експерт категорично відкидає версію того, що Україна могла навмисно запустити ракету по літаку з українськими військовополоненими.

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«Якби була інформація про те, що цей літак перевозить українських військовополонених, то я на 100 відсотків упевнений, що цю операцію було б скасовано навіть у найостанніший момент.

Чи могла це бути російська ракета? Цілком. Є підтвердження того, що приблизно в той самий час у Бєлгороді оголошували ракетну тривогу. Там активно працювала російська ППО.

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Є висока ймовірність того, що російська ППО могла випустити ракету або помилково по цій цілі, або по іншій цілі, а ракета може сама захопити іншу ціль. Особливо таку велику, як транспортний літак, навіть якщо її запускали, наприклад, по якомусь безпілотнику або українській ракеті. Імовірність того, що Іл-76 був збитий саме російською ракетою — висока. Якби на місці працювали незалежні експерти, то ракету С-300, яка могла вразити ціль на цій дальності з російської території, легко відрізнити від інших ракет".

Раніше повідомлялося, що у мережі детально проаналізували маршрут збитого Іл-76: «Немає жодних ознак того, що там могли бути полонені».

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