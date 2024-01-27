Розстріляли брата і сестру: в Сумській ОВА розповіли про наслідки вилазки російських диверсантів

На Сумщині, де Сили оборони постійно укріплюють захисні позиції, почастішали російські атаки з повітря, активізувалися й ворожі диверсанти. Так, вранці 27 січня російська розвідувально-диверсійна група жорстко і цинічно розстріляла брата та сестру з ХотінськоЇ громади.

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Їх будинок знаходиться у селі Андріївка, що розташоване у 5-кілометровій прикордонній зоні, повідомляє Сумська ОВА у Facebook.

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Коментуючи інцидент, в Сумській ОВА звертаються до мешканців прикордоння з проханням про евакуацію.

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«Вкотре звертаюсь до жителів 5-кілометрової зони з проханням про евакуацію. Цей процес вже триває не перший місяць, допомога надається на кожному етапі. російські терористи продовжують вбивати мирне населення. Евакуювавшись з небезпечних територій ви збережете своє життя», — заявляє начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Нагадаємо, що нещодавно російські диверсанти зайшли і в Чернігівську область, розстрілявши там цивільний автомобіль. Його водій загинув.

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