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«Сказати „вибач“ нелегко, це вимагає сміливості»: дивний пост Потапа спантеличив шанувальників

11:59 28 січня 2024
Потап

Репер Потап (Олексій Потапенко), який нещодавно розлютив фоловерів своїми публікаціями з Дубая, на своїй сторінці в соцсетах опублікував загадковий пост, в якому шкодував про помилки.

У Instagram він виклав колаж із кількох фотографій. На одній з них Потап позує у світшоті з написом «Sorry», а на іншій знято маленького білого песика його дружини Насті Каменських.

«Ми всі робимо помилки, великі чи маленькі. А коли приходить час вибачатися, іноді пошук правильних слів може здатися важкою битвою. Сказати „Вибач“ непросто кожному, і це нормально. Потрібна мужність і смирення, щоб визнати свої помилки і взяти на себе відповідальність за свої дії. Подібні спроби сказати „Вибач“ не рідкість. Це принизливе усвідомлення того, що ми не ідеальні, і це прекрасний урок особистісного зростання. Пам'ятайте, вибачення не роблять нас слабкими; це робить нас сильнішими і показує нашу відданість підтримці здорових відносин», — написав Олексій Потапенко.

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Чутки про те, що у Насті та Потапа стосунки розладналися, ходять уже давно.

Фоловери припустили, що таким чином Олексій Потапенко намагається вибачитись перед Настею Каменським. Хоча, для багатьох із них залишилося згадкою, що саме своїм постом хотів сказати Потап: «Нічого не зрозуміло — чому фото собаки, кому вибачення. Якось дуже ускладнено, незрозуміло», «Мало навчитися вибачатися. Треба навчитися вибачатися так, щоб тебе вибачили», «Цікавий спосіб вибачитися перед Настею», «А про що справа?», «То де вибачення?»

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Нагадаємо, що восени минулого року пара на тлі чуток про розлучення разом «засвітилася» у Майямі.

Фото зі сторінки Олексія Потапенка

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