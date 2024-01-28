Уряд Південної Кореї просить людей не їсти смажені зубочистки

В Південній Кореї, яка підтримує Україну у боротьбі проти російської агресії, Міністерство охорони здоров'я закликало людей не їсти смажені зубочистки, виготовлені з крохмалю, що за формою нагадують фігурну картоплю фрі. Попередження з'явилося після того, як ця практика стала вірусною в публікаціях у соціальних мережах, пише Reuters.

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Відеоролики, на яких люди їдять смажені у фритюрі зубочистки з приправами, наприклад порошковим сиром, зібрали тисячі вподобань та поширень у TikTok та Instagram.

«Їх безпечність як харчових продуктів не була перевірена, — йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів і медикаментів, опублікованому на платформі соціальної мережі X (раніше Twitter). — Будь ласка, не їжте їх».

Відеоролики про те, як зубочистки (санітарно-гігієнічний продукт!) смажать в олії і їдять, стали дуже поширеними у Південній Кореї. Самі палички виготовляють з картопляного або кукурудзяного крохмалю та харчових барвників, які вважаються екологічно чистими й біологічно розкладаються. Такі зубочистки часто використовують в ресторанах Південної Кореї, в тому числі для підбирання їжі з пальців.

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У Південній Кореї популярний жанр онлайн-відео під назвою «Мукбанг», який часто показує людей, що їдять надмірну кількість їжі або незвичні страви.

Додамо, що скуштувати щось новеньке полюбляють не тільки люди. Так, у Дніпрі ветеринарам довелося рятувати лабрадора, який вилакав пляшку коньяку. А у США пес з’їв велику купу грошей.

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