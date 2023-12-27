Реквізити для оплати будуть іншими: «Нафтогаз» зробив важливу заяву для клієнтів двох облгазів

В компанії «Нафтогаз», де раніше розказали, чому іноді не приходять платіжки за газ, повідомили ще одну важливу новину для споживачів газу. З 1 січня 2024 року філії «Газмережі» розподілятимуть газ для понад 553 тисяч клієнтів у двох областях — Рівненській та Закарпатській. Відповідні ліцензії видані Національною комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

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«Звертаємо увагу, що ліцензії на розподіл газу АТ „Рівнегаз“ і АТ „Закарпатгаз“ втрачають свою чинність. Особові рахунки та тарифи на розподіл газу для мешканців Рівненщини та Закарпаття залишаться незмінними. У той же час реквізити для оплати будуть нові. Споживачі, які мають переплати, зможуть отримати перерахунок, звернувшись до Центрів обслуговування», — повідомили в компанії.

Детальнішу інформацію з цього питання можна отримати в контакт-центрі за номерами телефонів: 066−300−2-888; 098−300−2-888; 093−300−2-888.

Раніше «ФАКТИ» писали, як отримати паперові квитанції про оплату для оформлення субсидії, а також про те, за що платитимуть українці у новій платіжці за газ.

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