37.64 / 38.20 41.38 / 42.16
Київ: +5
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Реквізити для оплати будуть іншими: «Нафтогаз» зробив важливу заяву для клієнтів двох облгазів

16:11 27 грудня 2023
Оплата за газ

В компанії «Нафтогаз», де раніше розказали, чому іноді не приходять платіжки за газ, повідомили ще одну важливу новину для споживачів газу. З 1 січня 2024 року філії «Газмережі» розподілятимуть газ для понад 553 тисяч клієнтів у двох областях — Рівненській та Закарпатській. Відповідні ліцензії видані Національною комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

«Звертаємо увагу, що ліцензії на розподіл газу АТ „Рівнегаз“ і АТ „Закарпатгаз“ втрачають свою чинність. Особові рахунки та тарифи на розподіл газу для мешканців Рівненщини та Закарпаття залишаться незмінними. У той же час реквізити для оплати будуть нові. Споживачі, які мають переплати, зможуть отримати перерахунок, звернувшись до Центрів обслуговування», — повідомили в компанії.

Детальнішу інформацію з цього питання можна отримати в контакт-центрі за номерами телефонів: 066−300−2-888; 098−300−2-888; 093−300−2-888.

Раніше «ФАКТИ» писали, як отримати паперові квитанції про оплату для оформлення субсидії, а також про те, за що платитимуть українці у новій платіжці за газ.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
338

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

посвідчення

В Україні вводять нові посвідчення водія та техпаспорт: що відомо

салат

Новорічний салат «Баронеса» від Людмили Борщ: стане «зіркою» на святковому столі

лукашенко

Китай висунув Лукашенку жорсткі вимоги: що відомо

Звірства окупантів

Окупанти розстріляли полонених бійців ЗСУ біля Роботиного: дрон зняв момент страти (фото 18+)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту