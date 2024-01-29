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Російські літаки скинули дві авіабомби під бєлгородом: евакуйовано 150 людей

10:14 29 січня 2024
бомба

Росіяни посилили кількість атак у Харківській області, щодня обстрілюють Харків. Атаки на місто здійснюють з території бєлгородщини. Але деякі ракети не досягають своїх цілей й залишаються недалеко від місць пусків.

Днями російські літаки впустили ще 2 авіабомби ФАБ-250 у Бєлгородській області. У зв’язку з цим довелося евакуювати півтори сотні людей.

Подія сталася ще 27 січня, пише російський ресурс ASTRA.

Зазначається, що 27 січня авіабомбу ФАБ-250 знайшли у хуторі Постників Корочанського району. Мешканців вирішили не евакуювати.

Цього ж дня таку ж авіабомбу виявили в селі Стрілецьке Бєлгородського району, місцева влада прийняла рішення про евакуацію близько 150 мешканців, які мешкають у радіусі 500 метрів від місця падіння авіабомби.

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Журналісти вказують, що в результаті інциденту обійшлося без постраждалих, а боєприпаси знищили наступного дня.

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Нагадаємо, 3 січня губернатор Воронезької області повідомив про «аварійне сходження боєприпасу» на село петропавлівка, внаслідок чого сталися значні руйнування.

Крім того, минулого року бомба впала на бєлгород з літака СУ-34 й вибухнула, залишивши по собі воронку радіусом 20 метрів. Також запущена на Харків ракета прилетіла по житловому будинку в бєлгороді.

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